زلزال جديد يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "فيل ستار" المحلية، بأن المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها تلقى معلومات أولية عن الضرر الناجم عن الزلزال الذى بلغت قوته أكثر من 7 درجات وضرب مدينة أبرا.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطنى مارك تمبال "اعتبارًا من هذا الوقت، يتواجد الضباط المحليون لإدارة مخاطر الكوارث فى الموقع لتقييم تأثير الزلزال".
وأضاف "وحتى الآن، رأينا صورًا للضرر، ولكن يتعين التحقق من صحتها من جانب النظراء المحليين، وتتواجد حاليا جميع وحدات الحكومة المحلية المتضررة أيضًا لمساعدة السكان المتضررين".
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