العالم اليوم - ثقة المستهلك الأميركي عند أدنى مستوى في 18 شهرا

انتم الان تتابعون خبر ثقة المستهلك الأميركي عند أدنى مستوى في 18 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 09:21 صباحاً - انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف تقريبا في يوليو، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، وثالث انخفاض شهري على التوالي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 97.2.

وبحسب رويترز، فإن المخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة قد تؤدي إلى تقويض الإنفاق، كما تشير إلى تباطؤ محتمل للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في بداية الربع الثالث من هذا العام.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كونفرنس بورد" أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حاد هذا الشهر.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أخرى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في شهر يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد قليلا على عامين، ما يوضح احتمالية تعرض اقتصاد البلاد للركود.

وكان النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة قد سجل في يوليو الجاري أول انكماش له منذ يونيو من العام 2020 وسجل أدنى مستوى في 26 شهرا مع ضعف الطلب وتراجع النشاط الخدمي، بسبب الارتفاعات الحادة في الأسعار ووصول التضخم لأعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاما.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى اليوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس إلى 225 نقطة أساس.

وقال جيفري روتش، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "إل.بي.إل فاينانشال"، بولاية نورث كارولاينا إن تراجع ثقة المستهلك يعني أن الاقتصاد "لا يقف على أقدام ثابتة".