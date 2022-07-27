روسيا: نؤيد استئناف المفاوضات لـ إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى إن بلاده تواصل جهودها نحو استئناف عملية التسوية فى الشرق الأوسط، عبر استئناف نشاط اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى).





وقال بوليانسكى بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس": "إننا نؤيد باستمرار استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، التى ينبغى أن تؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مع مراعاة مخاوف الأمن القومى للإسرائيليين". وأضاف: "نحن على ثقة من أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف، بما فى ذلك فى شكل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين. ومن هذا المنطلق، نعيد تأكيد التزامنا بالتعاون مع شركاء المجموعة الرباعية لجعل عمل الأمم المتحدة أكثر كفاءة." وأكد الدبلوماسى أهمية تنسيق الوسطاء الدوليين مع الشركاء الإقليميين. وأشار بوليانسكى إلى أن "مبادرة روسيا لعقد اجتماع وزارى موسع للجنة الرباعية للشرق الأوسط مع الأعضاء الرئيسيين فى جامعة الدول العربية كانت مدفوعة بهذا الأمر".

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