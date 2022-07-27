دول الاتحاد الأوروبى توافق على خطة لخفض استخدام الغاز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، وافق وزراء الطاقة على اقتراح لجميع دول الاتحاد الأوروبى لخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15 % فى الفترة من أغسطس إلى مارس من المتوسط ​​فى الفترة من 2017 إلى 2021.

ويمكن جعل التخفيضات ملزمة فى حالة طوارئ الإمدادات، بشرط موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبى، لكن الأعضاء وافقوا على إعفاء العديد من الصناعات من التخفيض الملزم بنسبة 15%.

وتواجه أوروبا ضغوطا أشد على الغاز اعتبارًا من يوم الأربعاء، عندما قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خمس طاقتها.

مع مواجهة عشرات دول الاتحاد الأوروبى بالفعل انخفاض الإمدادات الروسية، تحث بروكسل الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء، خشية أن توقف روسيا التدفقات بالكامل ردا على العقوبات بسبب حرب أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك إن الاتفاقية ستظهر للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن أوروبا لا تزال موحدة

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبى إن المجر كانت الدولة الوحيدة التى عارضت الاتفاق.

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن روسيا تقطع الإمدادات لفرض "إرهاب الأسعار" على أوروبا.

وأضاف خلال خطاب بالفيديو يوم "الثلاثاء" موسكو تبذل كل ما فى وسعها باستخدام "غازبروم"، لجعل الشتاء القادم أقسى ما يمكن على الدول الأوروبية. ويجب الرد على الإرهاب بفرض عقوبات".

ألقت شركة غازبروم باللوم فى تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأكد سيمسون إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.

وكانت روسيا تضخ 40% من غاز الاتحاد الأوروبى قبل أن تغزو أوكرانيا فى 24 فبراير.