azhar.eg رابط نتيجة تالته ثانوي أزهر 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 

نتيجة تالته ثانوي أزهر 2022، يأمل طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2022 في الإعلان عن موعد ظهور النتيجة بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقاً لما سجلته محركات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعلنت الوزارة عن انتهاء لجان تصحيح أوراق الإجابات من عملها يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، مؤكدةً أن مراكز تصحيح الامتحانات باشرت عملها من حيث التصحيح ورصد وتجميع الدرجات ومراجعتها بمنتهى النزاهة والشفافية، كما أنه يتم اعتماد النتائج رسمياً عقب الانتهاء من التصحيح من جانب شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور أحمد الطيب، تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي من خلال البوابة الالكترونية للأزهر الشريف.

رابط الاستعلام عن نتيجة تالته ثانوي أزهر 2022

وإليكم الخطوات اللازمة من أجل الدخول على رابط نتيجة المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2021- 2022 من خلال اتباع الآتي:

يسجل الطالب الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

ينقر الطالب على خانة “نتائج الامتحانات”.

يختار الشعبة التابع لها (علمي، أدبي).

يضغط على خانة “نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022”.

يحصل الطالب على درجاته بشكل مفصل، مع إظهار المجموع الكلي، ونسبة النجاح.

موعد ظهور نتيجة تالته ثانوي أزهر 2022

والجدير بالذكر أن امتحانات المرحلة الثانوية للشعبة الأدبية قد بدأت بدورها يوم الأحد الموافق 5 من شهر يونيو الماضي والتي استمرت لمدة شهر كامل، بينما أجرى طلاب القسم العلمي الاختبارات يوم 7 يونيو الماضي، والتي انتهت بدورها يوم 7 يوليو الجاري، وأكدت المشيخة أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانوية خلال الأيام القليلة القادمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، منوهةً إلى أن الطلاب قاموا بأداء الامتحانات في جو عام يسوده الهدوء دون تسجيل أي مشاكل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت بعض المصادر الأخرى أنه من المنتظر الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال ال 10 أيام القادمة كحد أقصى، بعد اعتمادها بشكل رسمي من شيخ الأزهر، والبدء بإعلان أسماء أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، عقب التواصل معهم وإبلاغهم بالنتيجة بشكل رسمي، كما أعلنت مشيخة الأزهر الشريف من جانبها عن بدء عمليات التصحيح لامتحانات الصف الثالث يوم السبت الموافق يوم 16 يوليو الجاري.