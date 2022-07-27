زلزال قوى يضرب شمال الفلبين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سى إن إن"، قالت الهيئة إن الزلزال ضرب شمال جزيرة لوزون، الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى البلاد، فى الساعة 8:43 صباحًا بالتوقيت المحلى (8:43 مساءً بالتوقيت الشرقي).

وحددت الهيئة قوة الزلزال بـ 7.1 درجة قبل أن تخفضه إلى 7.0 درجات.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالى 13 كيلومترًا (8 أميال) جنوب شرق بلدة دولوريس الصغيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

وشعر السكان بأثر الزلزال فى العاصمة مانيلا، على بعد أكثر من 400 كيلومتر (حوالى 250 ميلا)، حيث تم إجلاء العمال والسكان من المبانى وتجمعوا فى الشارع.

ومن جهتها، أفادت السلطات المحلية فى الفلبين، بتوقف حركة القطارات والمترو فى العاصمة مانيلا بعد وقوع الزلزال القوى.

وقالت وكالة "رويترز"، إنه تم إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الفلبينى بالعاصمة فى أعقاب الزلزال.

وقال المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs) إنه يجب على المواطنين الاستعداد لأى هزات ارتدادية، لكنه أضاف أنه لم يصدر أى تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) لأنه تم اكتشافها فى الداخل.

وقالت تشينج بيرنوس، النائبة عن مقاطعة أبرا، فى بيان، إن الزلزال "تسبب فى أضرار للعديد من المنازل والمؤسسات"، و"شعرت به مناطق مختلفة من لوزون وتفعيل الإجراءات الوقائية فى العديد من الأماكن".

وأضافت أن مكتبها يتابع الموقف ويقيِّم حجم الأضرار، وحثت الجمهور على البقاء فى حالة تأهب "فى ضوء احتمالات توابع الزلزال".