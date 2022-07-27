الولايات المتحدة تقدم مساعدة إنسانية لـ الصومال (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن المخصصات المالية البالغة 476 مليون دولار كمساعدات إنسانية جزء من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى أعلن عنها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى يونيو الماضى وقدرها 2.76 مليار دولار، ويتم تخصيصها لمعالجة الآثار الأكثر خطورة للأغذية العالمية والأزمة الأمنية والجفاف التاريخى فى البلدان التى تعانى من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائى الحاد والاعتماد على الواردات الروسية والأوكرانية، والتعرض لصدمات الأسعار.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة الأمريكية تقديم ما يقرب من 707 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لشعب الصومال فى السنة المالية 2022، داعية لانضمام شركاء الصومال فى المجتمع الدولى إلى الولايات المتحدة فى زيادة مساهماتهم للشعب الصومالى لتجنب خسارة كبيرة فى حياة الأشخاص وسط انتظار عدة مواسم مطيرة متتالية فاشلة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأشارت إلى أن هذه المساهمات تتزامن مع الوقت الذى تشهد فيه الصومال أربعة مواسم جفاف متتالية، ويواجه أكثر من 200 ألف شخص حاليًا خطر المجاعة الوشيك بسبب تضافر عوامل كورونا وغزو الجراد الصحراوى، وعدم التعافى من الجفاف السابق ما أدى إلى تقويض سبل عيش الناس فى جميع أنحاء البلاد، وفى الوقت نفسه، أدى تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف على مستوى العالم.

وذكرت أن المساعدات الإنسانية ستسمح لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوسيع نطاق المساعدة على وجه السرعة لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء الصومال.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى توجيه مخصصات مالية للتغذية المنقذة للحياة لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فالأطفال الصوماليون هم من بين أكثر الفئات ضعفاً والأكثر عرضة لتحمل وطأة هذه الأزمة ويحتاج ما يقرب من نصف الأطفال فى الصومال حاليًا إلى دعم غذائى أساسى للبقاء على قيد الحياة، وقد تم الإبلاغ بالفعل عن مئات الوفيات المأساوية.

ولمنع المزيد من الخسائر فى الأرواح ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحصًا على مستوى المجتمع لدعم الكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال.