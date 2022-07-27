نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر للكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة توالى البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر للكويت من خلال إحدى المواقع الإلكترونية على الإنترنت وبدون الذهاب إلى أي مكتب من المكاتب الحكومية وذلك تسهيلًا للمواطن هذه المهمة وتقليل الازدحام في الهيئات الحكومية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر للكويت

لا تقبل دول الكويت أي شخص من الوافدين إليها إلا بعد أن يتم تقديم تقرير طبي يكون خالي من بعض الأمراض المعدية ويتم الاستعلام عن نتيجة الكشف كالآتي:

في البداية لا بد من الدخول على موقع شؤون الإدارة من خلال دولة الكويت وزارة الداخلية

سوف تظهر لك صفحة بها قائمة على الجهة اليمين يتم اختيار نتيجة الفحص الطبي منها.

لا بد من إدخال الرقم جريدة الساعة حتى تظهر لك نتيجة الكشف.

في النهاية تظهر نتيجة الاستعلام للكشف الطبي الخاص بك.

لمعرفة نتيجة الفحص الطبي

يوجد بعض الخطوات التي يتم القيام بها للاستعلام عن الرقم جريدة الساعة وهذه الخطوات سوف نقوم بعرضها خلال الأسطر التالية:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية.

سوف تظهر صفحة في أعلاها شريط يوجد به الخدمات الإلكترونية يتم الضغط عليه.

سوف تظهر العديد من الاختيارات يتم اختيار الإدارة العامة لنظم المعلومات.

يتم إدخال الرقم المدني الخاص بك، وبعد ذلك يتم إدخال رقم الجواز الخاص بك أيضًا.

اضغط على ادخل رقم المرجع.

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي

يوجد بعض الأوراق التي لابد من توافرها عند التقديم على طلب كشف طبي ومن هذه الأوراق الآتي:

تقديم التأشيرة الأصلية وفي حالة عدم تواجدها يتم تقديم جواب عدم منع من السفر.

ورقة بالموافقة على التوقيع لغير الخدم.

إحضار جواز السفر للشخص الوافد للكويت.

عدد 4 من الصور الشخصية للوافد.

صورة من البطاقة المدنية للكفيل في الكويت.

تقديم البطاقة المطلوبة للفحص.

في نهاية مقال الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر للكويت ذكرنا الخطوات التي يتم اتباعها للإستعلام عن نتيجة الكشف، وذكرنا أيضًا جميع الأوراق الرسمية التي لابد من توافرها عند التقديم على طلب الكشف الطبي