متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة 1443

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور يعتبر برنامج الضمان المطور من أهم برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لذلك ينتظر العديد من المواطنين في نهاية كل شهر ميلادي معرفة موعد صرف دفعة الضمان المطور حيث يتم تقديم للمواطنين مبالغ نقدية لتعينهم على الحياة، تقوم وزارة التنمية البشرية والإجتماعية بمراجعة كافة طلبات المتقدمين لبرنامج الدعم وتختار من يستوفى فيه الشروط.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية أن الدفعة الثامنة لبرنامج الضمان الإجتماعي المطور سيتم تلقيها يوم 1 من شهر أغسطس القادم أي أن هناك سبعة أيام متبقية على استحقاق البرنامج، ولابد لكل شخص أن يكون متوفر فيه شروط الاستحقاق حتى يتمكن من الحصول على البرنامج.

صرحت أيضًا وزارة الموارد البشرية أن جميع طلبات العائلات التي ترغب في الحصول على البرنامج يتم مراجعتها، والتحقق منها من خلال الوزارة نفسها مباشرة وقالت إن البرنامج يتم ارسال المبالغ الخاصة به في آخر أسبوع من كل شهر ميلادي ومن يرغب في الحصول عليه يجب التسجيل في المنصة التي أطلقت من قبل الضمان الإجتماعي وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت الوزارة أن المبالغ التي سيتم إرسالها للأفراد ستكون كالتالي:

في حالة أن المستحق شخص واحد يكون راتبه 1000 ريال سعودي فقط، وفي عائله أن المستحقين شخصين سيكون الراتب 2750 ريال سعودي، وفي حالة كونها عائلة تتكون من 3 أشخاص سيكون الراتب 3140 ريال سعودي فقط، وفي حالة 5 أشخاص سيكون 3710 ريال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وزارة التنمية الإجتماعية قامت بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على الراتب الخاص ببرنامج الضمان الإجتماعي المطور وجاءت كالتالي:

لابد أن يكون الشخص الذي يرغب في البرنامج جنسيتة سعودية، يجب أن يكون مقيم بالمملكة اقامة دائمة وليست مؤقته، كما يجب إلا يزيد دخله الشهري عن 550 ريال في حاله كونه شخص واحد والا يكثر عن 1100 اذا كانت عائلة، إلا يكون قد تم تسجيله في إحدى المراكز الخاصة بالحكومة السعودية التي ترعاها، كما يجب أن يكون قد تم تسجيله في البرنامج الخاص بالضمان الإجتماعي.