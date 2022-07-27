كم راتب حساب المواطن وكيف يتم احتسابه

تصدر راتب حساب المواطن عمليات البحث مؤخرًا، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مستجدات بخصوص برنامج حساب المواطن، وأن ولي العهد قد زاد من معدل الدعم، ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب في اليوم العاشر من كل شهر، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

راتب حساب المواطن

أوضحت الحكومة السعودية مؤخرًا بأنه تم صرف حوالي 8 مليار ريال سعودي كدعم مادي لحساب المواطن، حيث يتم توزيع ذلك الدعم على راتب حساب المواطن بهذا الشكل الآتي:

تصل قيمة الدعم في حساب المواطن لرب الأسرة إلى حوالي 720 ريال سعودي.

بينما تقدر قيمة الدعم للفرد الذي يصل عمره إلى حوالي 18 سنة فيما أكثر بحوالي 360 ريال سعودي.

وتبلغ قيمة الدعم للفرد الذي يصل عمره إلى حوالي 18 فيما أقل حوالي 215 ريال سعودي.

كيفية معرفة راتب حساب المواطن إلكترونيًا

من خلال اتباع سلسلة من الخطوات يمكن لأي مواطن مسجل في هذا البرنامج أن يعرف القيمة المادية التي سيتحصل عليها كل شهر، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية للحاسبة عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الحاسبة التقديرية.

ومن بعد ذلك سيتم عرض أسئلة عليه مباشرة، وهي: هل أنت مسجل في البرنامج؟، هل أنت فرد مستقل أو رب أسرة؟، فبعد الإجابة على تلك الأسئلة، فهنا تأتي خطوة إدخال قيمة دخل الأسرة الكلي.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة الأسرة المستقل، حتى يقوم بجمع الدخل فقط.

ومن بعدها يتم التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية، وسوف يظهر له المبلغ المستحق له من الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بصورة تفصيلية عن كل ما يدور حول راتب حساب المواطن، حيث لاحظنا أن القيمة المستحقة لكل مواطن من الدعم المادي تختلف بصورة كبيرة على حسب عدد أفراد كل أسرة، وعلى حسب حالة العائلة الصحية، والدخل الشخصي لهم، كما عرضنا أيضًا طريقة معرفة المبلغ الذي يستحقه كل مواطن بشكل إلكتروني داخل هذا المقال.