كم باقي على حساب المواطن وما هي شروط التسجيل للبرنامج 1443

كم باقي على حساب المواطن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر أغسطس 2022، وقد تم صرف الدفعة السابقة في 6 يوليو ليتمكن كافة المستفيدين من صرف المستحقات المالية الخاصة بهم قبل عيد الاضحى، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكترونياً، حيث أنه تم إعادة فتح التسجيل الإلكتروني في برنامج حساب المواطن بأمر ملكي وتم توفير قرابة 8 مليار ريال سعودي لدعم المستفيدين من البرنامج.

كم باقي على حساب المواطن

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية الدعم في شكل مساعدات نقدية مستدامة يتم صرفها للمسجلين في برنامج حساب المواطن، الذي يعد واحد من برنامج الدعم الذي يتم صرفه لملايين من المواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث انه يتم دفع راتب شهري لهم من خلاله، وقد أوضح البرنامج في تعديلاته الأخيرة استحقاق حاملي بطاقة التنقل والشخص المستقل من العمر 18 عام لدى مراتب حساب المواطن، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن موعد إعلان احقية المستفيدين الجدد والمسجلين في البرنامج سيكون نهاية الاسبوع الجاي.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أوضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بعض طرق الاستعلام عن الحساب من خلال رقم الهوية الوطنية، حيث أنه يتم إيداع الراتب الشهري في حسابات المستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الاستعلام عن الأهلية من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن المخصص للاستعلام عن صرف الدفعات من خلال رابط حساب المواطن، ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات المخصصة لهم، وإذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب وإدخل البيانات المطلوبة منك، بعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على حساب المستفيدين وستظهر امامك العديد من الخيارات قم بالضغط على استعلام حساب المواطن، سيطلب منك الموقع إدخال العديد من البيانات الهامة من بينها رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم والدفعة المراد الاستعلام عنها، وبعد كتابة البيانات المطلوبة، قم بالضغط على استعلام وستظهر لك كافة التفاصيل بشأن النتيجة.