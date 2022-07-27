شروط استخراج رخصة قيادة للرجال وطريقة حجز موعد عبر منصة ابشر absher.sa

يرغب العديد من الرجال في استخراج رخصة قيادة لهم، مما جعلهم يبحثون عن شروط استخراج رخصة قيادة للرجال فقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط سوف نشرحها لكم من خلال مقالنا، وقد شددت المملكة على توافر هذه الشروط كما مكنت المواطنين والمقيمين بها من استخراج رخصة القيادة عبر منصة أبشر بإشراف من وزارة الخارجية.

شروط استخراج رخصة قيادة للرجال

قامت وزارة الداخلية بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في الذكور ممن يرغبون في استخراج رخصة قيادة لهم، لإثبات أهلية الفرد في الحصول على رخصة وجاءت الشروط كالتالي:

ألا ينقص عمر الفرد المتقدم لطلب استخراج رخصة القيادة عن 18 عام.

يقوم الشخص الراغب في إصدار الرخصة بتقديم شهادة صحية كاملة، بما في ذلك فحص للعين ويجب إتمام ذلك من خلال مراكز إدارة النقل العامة.

تقديم طلب حجز في مدرسة معتمدة لإجراء امتحان القيادة النظري.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للشخص سارية، وإحضار صورة منها.

المرور بامتحان نظري مؤلف من 20 سؤال في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة باجتياز 28 سؤال صحيح، ويسمح بتبديل السؤال في حالة عدم معرفة الإجابة.

يتم دفع مبلغ مالي مقابل رسوم إصدار الرخصة.

طريقة حجز موعد لإصدار رخصة قيادة عبر منصة أبشر

يستطيع جميع المواطنين والقائمين بالمملكة من القيام بحجز موعد لاستخراج رخصة القيادة من خلال المنصة الإلكترونية “أبشر”، تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية باتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرةً إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.

سجل في حساب أبشر الشخصي.

اذهب إلى خدمة المواعيد، ثم اختر المزيد.

انقر على خيار خدمة النقل.

انتقل إلى أيقونة “استخراج رخصة القيادة”.

اختر المنطقة التي تقيم بها، ثم التالي.

تحصل على قائمة مدون بها أسماء المدارس الخاصة بالقيادة في المنطقة التي حددتها.

حدد الفرع والميعاد المناسب لك.

سيظهر لك طلب الخدمة كاملًا، انقر على تأكيد.

قم بالذهاب إلى مدرسة القيادة في الوقت الذي قمت بتحديده.

أحضر الأوراق المطلوبة منك لإكمال الطلب.

أرفع الطلب، ثم اطبعه للحصول على صورة منه.

من خلال مقال شروط استخراج رخصة قيادة للرجال وضحنا لكم كافة الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب الحصول على رخصة قيادة، وخطوات حجز موعد عبر منصة أبشر، كما ذكرنا لكم كافة المستندات المطلوب إرفاقها بجانب الطلب.