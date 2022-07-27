العالم اليوم - زلزال "شديد" بقوة 7.1 درجات يضرب شمال الفلبين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 04:18 صباحاً - أفاد المرصد الأميركي للزلازل، أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب شمال الفلبين، يوم الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحا بالتوقيت المحلي (00:43 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة.

وكان المرصد الأميركي قد قال في البداية إن قوة الزلزال الذي سجل يوم الأربعاء بلغت 6.8 درجات.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهذه الأخيرة تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.