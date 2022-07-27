نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢.. رابط نتيجة الثانوية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان أوائل الثانويه الازهريه 2022، يترقب الأزهر الشريف في الساعات القليلة المقبلة، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عن العام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ من خلال رقم الجلوس ونشرها لأولياء الأمور والطلاب من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، وذلك في الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، خلال الساعات القليلة المقبلة، على أقصى تقدير، حيث سيتم نهاية كافة المراحل في التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يتم الآن إجراء كافة التجهيزات لإعلان نتيجة الاوائل في الثانوية العامة الأزهرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ قبل ظهورها لباقي الطلاب.

إعلان أوائل الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

ويتواصل في الوقت الحالي شيخ الأزهر بأوائل الثانوية الأزهرية من خلال التليفون قبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ ويتم اخبارهم بكافة النتائج قبل أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، من باب إدخال السرور والفرح على قلوب أولياء أمورهم بالإضافة إليهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

وقد أعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في جميع امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث وصلت في الشعبة الأدبية حوالي ستة واربعون وخمسة بالمئة في المئة والعلمي واحد وستون بالمئة وخمسة وستون بالمئة ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية وصلت نسبة النجاح بها مئة بالمئة.

وقد كشف وكيل الأزهر الشريف من خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، أنه تقدم للامتحانات هذا العام ١٠٠٦١٧ طالبا وطالبة حضر منهم ٩٤٩١٨ طالبا وطالبة فيما تخلف حوالي ١١ الف و٩٩ طالبا وطالبة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكمل أنه كانت هناك ست محافظات لم يتم رصد بها أي محضر غش أو خروج عن الاداب وهي الاسماعلية والسويس وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالأسم ورقم الجلوس

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية فإنه سيتم إتاحة لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، وتم تحديد الخطوات والتي لا أن تتبع لاستخراج النتيجة بكل سهولة والخطوات جاءت كالتالي: