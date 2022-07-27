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عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين ؛ زاد التساؤل حوله بعد أن قامت المملكة العربية السعودية الإعلان عن إعطاء الجنسية السعودية لغير السعوديين فقد أدى ذلك إلى ازدياد البحث عن شروط الحصول على الجنسية السعودية وامتلاك جواز سفر سعودي حيث أن المملكة قامت بوضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند الحصول على جواز السفر ومن هنا سوف نوضح هذه الشروط التي يجب الالتزام بها لذلك بالتفصيل.

شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين

قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند التقدم للحصول على جواز سفر سعودي وذلك لغير السعوديين وهذه الشروط هي كالآتي

يجب على المتقدم لطلب الحصول على الجنسية السعودية أن يكون قد أقام في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن عشر سنوات (10) سنون كاملة بصفة دائمة.

أن يكون المتقدم متمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون قد تم توقيع أي تهم أو قواضي جنائية عليه.

أن يكون سليم الجسم والعقل متمتعًا بالسلامة البدنية والذهنية.

أن يكون قد بلغ سن الرشد وذلك عند تقديمه للحصول على التجنيس السعودي.

أن يكون صاحب مهنة أو عمل تحتاج إليه المملكة العربية السعودية في هذا الوقت.

أن يقوم بإثبات أن المال الذي يحصل عليه بطريقة شرعية وقانونية لا تتنافى مع قوانين الدولة.

أن يكون يجيد القراءة والكتابة وأن يجيد بصفة خاصة اللغة العربية

ضرورة تسجيل البيانات في جواز السفر السعودي وذلك وفق جواز السفر الأجنبي

يتم إدخال البيانات في جواز السفر على جهاز الكمبيوتر وذلك بوزارة الداخلية السعودية ليتم مراقبة الشخص المتقدم للحصول على الجنسية

يجب على السعوديات في الخارج عدم استبدال جواز السفر إلَّا بعد صدور أمر من وزارة الداخلية السعودية

في حالة فقدان جواز السفر يجب الإبلاغ عنه في مدة لا تزيد عن ٧ أيام من تاريخ فقدان الجواز ويتم ذلك من خلال أقرب قسم شرطة

ما يجب مراعاته عند تقديم طلب الجنسية

هناك شروط يجب الالتزام بها في كل خدمة يرغب الفرد في الحصول علها داخل المملكة في الوقت الحالي وأهمها الحصول على الجواز السعودي وخصوصا بعد فرض نظام الكفالة الجديد، عند التقديم على طلب الجنسية السعودية يجب مراعاة خطوات معينة وضرورية كالآتي:-

توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد ، وبطاقة إثبات الهوية ، وغيرها من الأوراق المطلوبة.

يجب تقديم هذه الأوراق والمستندات في خلال مدة تحددها المملكة العربية السعودية يتم من خلالها استلام طلبات الحصول على جنسية السعودية.

حالات منح الجنسية السعودية

يوجد حالات تم تحديدها ليتم منحها الجنسية السعودية وهذه الحالات هي كالآتي:-

إذا كان والد الشخص سعودي الجنسية ولا يشترط أن تكون والدته تقيم داخلها فلا يمنع منحه الجنسية إذا كانت والدته تقيم خارج المملكة

إذا كانت والدته سعودية الجنسية وهذا إذا كان ليس له هوية الأب السعودي.

الفرد الذي وُلد على أراضي المملكة لأب مجهول وأم أجنبية (غير سعودية).

معالجة طلب الحصول على الجنسية السعودية

بعد تقديم المواطن لطلب الحصول على الجنسية السعودية ؛ يتم عمل لجنة قانونية وذلك للتأكد من أن هذا المتقدم للتجنيس السعودي إنما يستوفي جميع الشروط التي تم وضعها من قبل المملكة العربية السعودية ومدى قانونية تواجده في المملكة والتأكد أيضاً من أن جواز السفر الخاص به من بلدة الأصلي ساري المفعول والتأكد أيضاً من منحة الجنسية وفقاً للوائح والقوانين.

كما يتم المفاضلة بين الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية وفق نظام النقاط ، حيث يتم إعطاء نسبة أعلى من النقاط للأفراد وفق 3 عوامل أساسية كالآتي:-

البقاء لمدة أطول داخل المملكة (أكثر من 10 سنوات) متتالية.

وجود مؤهلات دراسية (جامعية ودراسات عليا ودبلومات مهنية) تحتاج إليها المملكة.

وجود روابط عائلية بين المتقدم وبين بعض المواطنين السعوديين.

نظام النقاط في تجنيس الكفاءات السعودية

يعتبر نظام النقاط في تجنيس الكفاءات السعودية من ضمن شروط الحصول على الجنسية حيث أنه في حالة زيادة نقاط المواطن الذي يريد الحصول على الجنسية السعودية زات فرصته في التجنيس فيجب على المتقدم أن يكون حاصل على ثلاثة وعشرين درجة بحد أقصى حتى يتم الحصول على الطلب المقدم وتوجد ثلاث أنواع من تلك النقاط وهذه النقاط تتمثل في الاتي:

فترة الاقامة داخل المملكة العربية السعودية ففي حالة الاقامة لمدة عشرة أعوام متواصلة فيحصل على عشرة نقاط.

توافر كافة الشهادات العلمية المختلفة الخاصة بالمتقدم للحصول على الجنسية فاذا حصل على شهادة الدكتوراه في احد فروعها فيحصل المتقدم على عشر نقاط أما اذا حصل على الدكتوراه في الهندسة فيحصل على ثلاث عشر نقطة اما الشهادة الجامعية فيحصل على خمس نقاط.

الروابط الاسرية التي تربط المتقدم مع مواطنيين سعودي الجنسية ويعني أنه اذا كان الاب سعودي الجنسية فيحصل على ثلاث نقاط وفي حالة اذا كانت الام ووالدها سعوديين فيحصل على نقطتين واذا كانت الزوجة سعودية فيحصل على نقطة واحدة فقط وفي حالة اذا كان المتقدم لدية اخ أو اثنين فيحل على نقطة واحدة ولو لدية أكثر من أخين فيحصل المتقدم على نقطتين.

وفي النهاية نكون قد قدمنا كافة المعلومات المطلوبة حول شروط الحصول على الجواز السعودي لغير السعوديين من خلال ذكر الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على جواز السفر السعودي وطريقة المفاضلة وأهم الحالات المسموح لها بالحصول على الجنسية السعودية ومن ثم جواز السفر السعودي وذلك لغير السعوديين