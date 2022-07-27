بنك التنمية الاجتماعيه قرض الأسرة يصل إلى 100 ألف ريال إذا توافرت هذه الشروط

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عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الاجتماعيه عن زيادة تمويل قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال، بعد أن كان 60 ألف ريال، ولكن يتطلب ذلك توافر عدة شروط، حيث استهدف قرض الأسرة المواطنين التي تندرج تحت قائمة محدودي الدخل، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة الإضافية التي زادت في هذه الفترات، خاصةً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، لذلك قدم تسهيلات في سداد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات، وفيما يلي سنتعرف على شروط الحصول على تمويل 100 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعيه قرض الأسرة

قرض الأسرة هو أحد منتجات بنك التنمية الاجتماعيه التي تستهدف فئات المواطنين والمواطنات السعوديين من مختلف الشرائح التي تنطبق عليها الشروط، حيث أنه اشترط من أجل الاستفادة بتمويل الأسرة الذي يصل إلى 100 ألف ريال ألا يتجاوز الراتب الشهري 14500 ريال، بحيث لا يزيد نصيب الفرد داخل الأسرة عن 3000 ريال شهريًا، ووفر التمويل بالعديد من المميزات، التي من أبرزها أنه بدون رسوم إدارية، كما أن التقديم يكون إلكترونيا من خلال تسجيل الدخول بنك التنمية الاجتماعية، ولا يحتاج زيارة الفرع، كما أنه يتم الإعفاء من سداد الأقساط عند الوفاة والعجز الكلي، وذلك بما يتفق وشروط وثيقة التأمين.

شروط قرض الأسرة

لكي يحصل المتقدم على تمويل 100 ألف ريال من قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعيه، لابد من توافر الشروط التالية:

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 70 عام.

أن يكون السجل الائتماني سليم لذلك.

ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 14500 ريال.

أن يكون نصيب الفرد داخل الأسرة من إجمالي الدخل الشهري 3000 بحد أقصى.

يحق للمطلقة والأرملة والتي تعول أبناءها التقديم على قرض الأسرة.

التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يستطيع المواطنين التقديم على بنك التنمية الاجتماعيه قرض الأسرة من خلال البوابة الإلكترونية، كالتالي:

افتح رابط بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول. اضغط على الدخول عن طريق النفاذ الوطني. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر. أدخل رمز الصورة المرئية ثم اضغط على تسجيل الدخول. اكتب رمز التأكيد ثم اضغط على المتابعة. انتقل إلى صفحة منتجات بنك التنمية الاجتماعية، ثم اختر قرض الأسرة. ابدأ في التقديم على القرض وتسجيل البيانات المطلوبة لذلك. وافق على الشروط والأحكام.

بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

يستطيع المواطن الذي تمكن من إنشاء حساب في بوابة بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، من خلال الانتقال إلى رابط الدخول len.sdb.gov.sa، ثم اختيار الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم يكتب المستخدم الاسم وكلمة المرور ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، عندها يطلب النظام كتابة رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال للمتابعة، وبهذا تكون انتهت خطوات الدخول، الآن أصبح متاح التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية.