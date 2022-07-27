نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة توظيف 1444 شروط وخطوات التقديم على وظائف منصة جداره في المقال التالي
إن جدارة توظيف هي عبارة عن منصة إلكترونية سعودية رقمية تم تدشينها بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية (وزارة العمل سابقًا)، وذلك من أجل مساعدة الشباب والمواطنين والموطنات الباحثين عن عمل على العثور على الوظائف الحكومية المختلفة عبر المنصة والتقديم إليها أيضًا بسهولة وفيما يلي على ثقفني؛ سوف يتم توضيح كل ما يخص الالتحاق بالوظائف التعليمية والإدارية وغيرها عبر منصة جداره السُّعُودية التفصيل.
جدارة توظيف تسجيل الدخول والتقديم على وظيفة
يمكن لأي مواطن أو مواطنة من أبناء المملكة العربية السُّعُودية التسجيل والتقديم على وظائف جدارة من خلال اتباع الخطوات التالية الذِّكر:
- الذَّهاب إلى الموقع الرسمي منصة جدارة تسجيل الدخول
- النقر على تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو عبر حساب أبشر.
- توضيح كل ما يخص البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية.
- إضافة أو تعديل المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها والخبرات إن وجدت.
- البحث عبر قائمة الوظائف عبر إعلانات التوظيف المتوفرة على المنصة.
- الضغط على (تقديم) على أي وظيفة يقع اختيار المستخدم عليها.
- يجب هنا انتظار نتيجة القبول في هذه الوظيفة.
التسجيل في جدارة
يمكن إنشاء حساب جديد والتسجيل في جدارة عبر اتباع الخطوات التالية أيضًا:
- استخدام الرابط المحدد للولوج إلى منصة جدارة المطروح في الفقرة السابقة.
- الضغط على (مستخدم جديد).
- إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم.
- تحديد تاريخ الميلاد.
- إدخال الرمز المرئي المكون من 6 أرقام.
- النقر على زر استمرار وسوف يتم هنا مطابقة البيانات ويجب على المستخدم تأكيدها.
- توضيح الحالة الصحية للمستخدم.
- إدخال بيانات التواصل الخاصة بالمستخدم وأهمها عنوان البريد الإلكتروني والذي سوف تصل رسالة تفعيل الحساب عليه.
شروط جداره للتوظيف
من أهم متطلبات التسجيل في وظائف جدارة السُّعُودية ، ما يلي:
- أن يكن صاحب طلب التسجيل والحصول على الوظيفة من أبناء المملكة سعودي الجنسية.
- أن يكون لديه القدرة الصحية على الالتحاق بالوظيفة.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي (بكالوريوس) على الأقل.
- أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خاليًا من أي أفعال مخافة للقانون تتعارض مع الحصول على عمل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله مسبقًا من أي عمل حكومي لأسباب أدبية أو أخلاقية.
- يتم المفاضلة بين المتقدمين إلى الوظيفة الواحدة وفقًا للأعلى خبرة.
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