نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهر أغسطس وموعد صرف الدفعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والذي من المقرر أن يتم صرف الدفعة الخاصة بشهر أغسطس 2022، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأول من الشهر الميلادي لصرف الدفعات مالم يكن هذا اليوم يوم عطلة رسمية، فإذا صادف يوم عطلة يتم تقديم أو تأخير الصرف حسبما ترى الوزارة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة شهر أغسطس في الساعات الأولى من يوم 1 من أغسطس في حسابات المستفيدين في كافة بنوك المملكة، ولكن ما ينتظره جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور هو إعلان نتائج الأهلية، والتي كان من المقرر أن يتم إعلانها يوم 22 من الشهر الميلادي، ولكن ماحدث أن تم تأخر إعلان الأهلية بسبب ازدياد الإقبال على التسجيل بالنظام.
موعد صدور نتائج أهلية الضمان
ومن المنتظر أن يتم إعلان نتائج الأهلية الخاصة بدفعة شهر أغسطس في غضون ساعات من الآن، وعلى أقصى تقدير سيتم إعلان الأهلية في يوم الخميس، ولذلك يريد المستففيدون من المواطنين في المملكة معرفة الموعد الذي سيتم فيه صدور الأهلية، والتي تحدد المتفيدين الذين ىتنطبق عليهم شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط هي:
- أين يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يكون المتقدم مقيما خارج أراضي المملكة.
- يمكن التقدم للاستفادة براتب الضمان المطور لكل من الأرملة والمطلقة وزوجة المتغيب.
- كما يمكن للعاطلين عن العمل التقدم للاستفادة من الراتب الشهري للضمان.
- لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للضمان.
- لا يكون المتقدم مقيما في إحدى دور الإيواء الحكومية.
- لايكون المتقدم مسجونا في أحد السجون بالمملكة.
اعتراض على أهلية الضمان المطور
وفور الإعلان عن نتائج أهلية الضمان، تقوم وزارة الموارد البشرية بإعلان رابط الاعتراض على نتائج الأهلية، وهي الطريقة التي يقوم غير المستحق لراتب الشهر بالتقدم من خلالها باعتراض على عدم استحقاقه لهذه الدفعة، ويتم دراسة طلب الاعتراض في مدة زمنية بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وإذا ثبت أحقية المتقدم بالاعتراض في مبلغ الدفعة، يتم إضافته إلى الشهر الميلادي مع إيداع مبلغ الدفعة ضمن الدفعات المتأخرة.
استعلام الضمان المطور برقم الهوية
ويمكن لمستفيدي رواتب الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن مبالغ الدفعات ونتائج الأهلية عبر الخطوات التالية:
- الدخول على رابط الضمان الاجتماعي.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار أيقونة نتائج الدفعات.
- تظهر نتائج الدفعة على الشاشة.
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