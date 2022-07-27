استفسار عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية في السعودية

استفسار عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية، قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة الاستفسار عن الدعم السكني لجميع المواطنين الذين استطاعوا القيام بالتسجيل في قوائم وزارة الإسكان باستخدام رقم الهوية، وأيضًا الأفراد الذين قاموا بتقديم طلب دعم سكني، وتوفر لهم تلك الخدمة إمكانية الاستعلام عن الاستحقاق، وتتم تلك الخدمة بطريقة إلكترونية عبر منصة سكني، وكذلك تسعى لأن يكون المستفيد مؤهل لاستحقاق الدعم، كما يجب على المتقدمين مراجعة كافة شروط سكني مع ضرورة التأكد من تطابق الشروط علية، وهذا لأن طلب التسجيل ومراجعة البيانات يتم تقيمهم بعد اللجوء إلى الجهات الحكومية الخاصة للتأكد من سلامة المعلومات المرفقة وربطها بالوقائع الحقيقية، ويتم عليها القبول أو الرفض لطلب الاستحقاق.

منصة سكني وزارة الإسكان في المملكة:

دعم سكني هو أحد المبادرات التي تقوم بها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى إتاحة حلول سكنية للمستحقين من السعوديين، وكذلك تسعى الوزارة إلى رفع مستوى حياة الفرد من مستوى المعيشة وغيرها، وذلك عن طريق توفير مساكن للمستفيدين أو حتى قطعة أرض، ويمكن توفير دعم مالي غير مسترد للفرد، وغيرها العديد من أشكال الدعم السكني، مع توافر عدد من التسهيلات لمساعدة غير القادرين، وتم إنشاء منصة سكني لكي يتم التسجيل من خلالها للمستحقين، والتقدم للحصول على أحد برامج دعم سكني، وكذلك الاستفسار عن الموقف من الاستحقاق، كأحد خدمات الوزارة التي توفرها للمستفيدين ومنها:

يتم منح المستحق قطعة أرض أو شقة.

كما يعطي برنامج الدعم سكني تاون هاوس للمستحقين.

أيضا يمكن إعطاء فيلا للمستفيدين.

كذلك يوفر البرنامج إمكانية البناء الذاتي لملاك الأراضي.

في النهاية تم توفير خدمة مبادرة الشراء من السوق.

استفسار عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية:

أنشأت وزارة الإسكان السعودية منصة سكني لكي يستفيد منها المواطنين ومن خدماتها، وكذلك للاستعلام عن الدعم وحالة الاستحقاق، والتي تتم من خلال: