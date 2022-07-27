عاجل.. هيئة الانتخابات التونسية تعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تونسية، أن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، كشف أن نسبة التصويت بـ "نعم" فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لـ تونس، وصلت إلى 94.60% خلال النتائج الأولية وهو ما يمثل مليونين و607 آلاف و884 مؤيدًا، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ لا، 5.40% (148 ألف و723 إجابة).
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتماد هذه النتيجة وقبل مشروع الدستور الجديد لـ تونس وأنه سيتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية "الرائد".
واوضحت أن إجمالى الناخبين الذين شاركوا فى عملية التصويت بلغ مليونين و830 ألفًا و94 ناخبا، فيما وصل عدد الأوراق التى تم إلغاؤها إلى 56 ألفً و479، كما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفًا وثمانى ورقات.
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