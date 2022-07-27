العالم اليوم - 6 أطعمة ومشروبات تنغص النوم.. خبراء يوصون بتفاديها ليلا

انتم الان تتابعون خبر 6 أطعمة ومشروبات تنغص النوم.. خبراء يوصون بتفاديها ليلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 03:21 صباحاً - يحتاج جسم الإنسان إلى أخذ قسط كاف من الراحة حتى يظل قادرا على أداء وظائفه، في اليوم الموالي، لكن تناول بعض الأطعمة في وجبة العشاء، يؤثر بشكل سلبي على ما يعرف بـ"جودة النوم"، فيستقظ الشخص وهو في حالة من التعب والإرهاق.

ويوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن ستة من الأطعمة والمشروبات، في فترة المساء، من أجل النوم بشكل أفضل، وعدم مكابدة أعراض مزعجة بسبب نوع الأكل الذي جرى تناوله في وقت متأخر.

وبحسب موقع "هيلثت لاين"، فإن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة، لا تصلح لفترة المساء، لأنها تمد الجسم بالطاقة وتجعله في حالة يقظة، وعندئذ قد يعاني الشخص أرقا فيحرم نفسه من ساعات نوم يحتاج إليها.

وفي سنة 2013، كشفت دراسة طبية أن أخذ كمية من الكافيين تقدر بـ400 ميليغرام قبل مدة تتراوح بين 3 و6 ساعات من الذهاب إلى السرير، من شأنه أن يؤثر سلبا على النوم.

وفي المنحى نفسه، ينصح خبراء الصحة بتقليل البهارات في الأطعمة التي يجري تناولها ليلا، لأن كثرتها تؤدي إلى زيادة احتمال الحرقة وما يعرف بارتجاع المريء أي رجوع الحمض المعدي بصورة عكسية.

أما النصيحة الثالثة فهي الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، لأن هذه الأخيرة تحدثت صعودا وهبوطا في مستوى السكر بالدم، وعندئذ، يتدخل الجسم من أجل ضبط هذا الاضطراب عبر عدة هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهو ما يؤدي إلى حالة من القلق والاهتياج.

ورابع النصائح الابتعاد عن الأطعمة المعالجة مثل لحم "البيكون" و"السلامي"، لأن ضررها لا يقف عند اضطراب النوم فقط، بل يتعدى ذلك إلى أضرار بعيدة المدى.

وفي النصيحة الخامسة، يقول الخبراء إن من يأكلون أطعمة ذات مستوى عال من الدهون، ينامون لفترات أقصر في الليل، كما أن نومهم يزداد اضطرابا مع الوقت، بشكل عام، نظرا إلى زيادة وزنهم.

ويحث الخبراء، في نصيحة سادسة، على الابتعاد عن الكحول، لأنها تؤثر على النوم، حتى وإن كان الشخص الذي يشربها يشعر بالنعاس، لكنه يصحو صباحا وهو مرهق، لا سيما أن الكحول يمتص السوائل الموجودة في جسم الإنسان.