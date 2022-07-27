نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف جدارة التعليمية 1444 وشروط القبول في المقال التالي
منصة جدارة هي إحدى المنظومات الإلكترونية المتكاملة التي تم إنشاؤها منذ سنوات لإيجاد مسار موحد للراغبين في التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها من الجهات الحكومية السعودية، وتم انشاء نظام جدارة في عام 1433، وقامت بتوفير عدد كبير من فرص العمل في الحكومة، وتتناسب مع مؤهلات وخبرات العديد من المواطنين في المملكة، ويتم من خلالها التسجيل بواسطة آلية خاصة، وتشهد منصة جدارة إقبال كبير من المواطنين في المملكة، وذلك للتسجيل والتقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية.
وتزايدت عملية البحث من المواطنين خلال الساعات الماضية على منصة جدارة لمعرفة آلية وطبيعة وشروط التقديم على الوظائف والتسجيل في المنصة، وتستهدف منصة جدارة تلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة.
خطوات التسجيل في منصة جدارة
- أولا يجب أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب خاص عبر منصة جدارة.
- يجب أن يقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية .
- يجب ادخال جميع البيانات لإنشاء سيرة ذاتية خاصة بالمستخدم.
- يجب إدخال بيانات تفيد بحصول الشخص على مؤهل علمي يضمن حصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الشخصية.
- يجب القيام بعملية التصفح في المنصة عن الإعلانات والوظائف الشاغرة المتاحة والمناسبة للفرص والتقدم لها.
شروط القبول في الوظائف الإدارية في جدارة
هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على وظيفة إدارية في جدارة وهي كالتالي:
- يجب أن يمتلك المستخدم حساب خاص على منصة جدارة
- يجب أن يتحلى المستخدم بالصبر أثناء خطوات التسجيل التي من أهمها خطوة التحقق من الشهادة.
- يجب أن يقوم بتأكيد موثوقية البيانات في النظام الإلكتروني للمنصة.
- يجب أن يكون المتقدم عبر منصة جدارة مواطن سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.
- يشترط أن يكون المسجل حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- يجب ألا يشغل المتقدم أي منصب عام عند تقديم الطلب.
- يجب عليه الإلتزام بتجهيز جميع المستندات التي تطلبها المنصة إلكترونيا وتعبئتها في الحقول المخصصة لذلك.
- يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة وتم الاعلان عنها، كما يجب أن تتماشى مع أوراق الاعتماد الأكاديمية التي يحملها المواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التقديم في وظائف جدارة التعليمية 1444 وشروط القبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.