خطوات التقديم في وظائف جدارة التعليمية 1444 وشروط القبول

منصة جدارة هي إحدى المنظومات الإلكترونية المتكاملة التي تم إنشاؤها منذ سنوات لإيجاد مسار موحد للراغبين في التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها من الجهات الحكومية السعودية، وتم انشاء نظام جدارة في عام 1433، وقامت بتوفير عدد كبير من فرص العمل في الحكومة، وتتناسب مع مؤهلات وخبرات العديد من المواطنين في المملكة، ويتم من خلالها التسجيل بواسطة آلية خاصة، وتشهد منصة جدارة إقبال كبير من المواطنين في المملكة، وذلك للتسجيل والتقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية.

وتزايدت عملية البحث من المواطنين خلال الساعات الماضية على منصة جدارة لمعرفة آلية وطبيعة وشروط التقديم على الوظائف والتسجيل في المنصة، وتستهدف منصة جدارة تلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة.

خطوات التسجيل في منصة جدارة

أولا يجب أن يقوم المستخدم بإنشاء حساب خاص عبر منصة جدارة.

يجب أن يقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية .

يجب ادخال جميع البيانات لإنشاء سيرة ذاتية خاصة بالمستخدم.

يجب إدخال بيانات تفيد بحصول الشخص على مؤهل علمي يضمن حصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الشخصية.

يجب القيام بعملية التصفح في المنصة عن الإعلانات والوظائف الشاغرة المتاحة والمناسبة للفرص والتقدم لها.

شروط القبول في الوظائف الإدارية في جدارة

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على وظيفة إدارية في جدارة وهي كالتالي: