نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا… نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2022 (تعليم عام – أزهر) sabroad.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2022، حيث يبحث الكثير من السادة أولياء أمور الطلاب والطالبات عن نتائج امتحانات الدور الاول للسنة الدراسية الحالية 2021 – 2022، وهذا اذا كان ابناؤهم يدرسون بالنظام المصري في الخارج (مدارس السفارة المصرية أبناؤنا بالخارج)، ومن المميز في تلك المدارس هي اتاحتها للطلاب الدخول في نظام التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرها الدكتور طارق شوقي، أو الدخول في منظومة الأزهر التي إمامها الأكبر الشيخ احمد الطيب، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيف يمكنك الاستعلام عن النتيجة سواء في الازهر أو التعليم العام، فتابعوا ثقفني.

ابناؤنا في الخارج

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقع ابناؤنا في الخارج الرسمي جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب في الخارج في المملكة العربية السعودية، والتي ستبدأ من يوم السبت 30 يوليو 2022 إلى يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وستبدأ جميع الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الامتحانات عبر الرابط الذي سنتركه لكم بالأسفل فتابعوا.

كما وينتظر طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بالخارج النتائج الخاصة بهم، والتي سيتزامن ظهورها مع ظهور النتائج في مصر، وهذه النتائج ستظهر قريبا بعد أيام، ويحتمل أن تظهر نتائج الأزهر بعد ساعات، وقد تعرفنا معكم على موقع تقديم الكليات العسكرية لخريجي الثانوية 2022، فتابعوا معنا.

نتائج أبنائنا برقم الجلوس (الازهري)

ونتعرف معكم على رابط الاستعلام عن نتائج أطفالنا وابنائنا المصريين في الخارج، الذي ينتمون إلى التعليم الأزهري، حيث تتيح بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، رابط للحصول على النتائج في الخارج وهذا برقم الجلوس، وهذا ما يمكنكم عمله كما يلي:

اذهب إلى موقع بوابة الازهر الإلكترونية ابناؤنا في الخارج service.azhar.eg.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

ثم انقر على أيقونة البحث.

وبعدها تظهر لك درجات الطالب، وفي حال الإعلان عن نتائج الطلبة بجميع الصفوف.

نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2022

وأما اذا كان الطالب من التعليم العام، ويريد معرفة النتائج الخاصة به لجميع الصفوف وهذا في عام 2022 الدراسي، وهذا سواء كان في الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة، فيجب عليكم القيام بالخطوات التالية: