نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022، يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الذي يمكنهم من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات فور الكشف عنها، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس خلال الأيام القادمة من شهر يوليو الحالي، خاصة بعد أن أوشكت عمليات التصحيح على الانتهاء في كافة مراكز التصحيح، وقد بدء طلاب الأزهر يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية بعدما استغرقت أعمال التصحيح وقتا طويلا، لذا سنقدم لكم موقع بوابة الازهر الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال السطور القادمة.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وقريبا خلال الأسابيع القادمة سيتم رفع النتيجة لطلاب الشعبة العلمية والادبية عبر رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم في غضون دقيقة بشكل الكتروني، وذلك بعد أن يقوم شيخ الأزهر ووكيله باعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح بها، وحاليا يجرى اعداد كشوف نتيجة الثانوية الازهرية في كل المحافظات، وذلك حتى يتم رفعها عبر بوابة الازهر الالكترونية أو ارسالها للمدارس يكون متاح الاستعلام عنها بشكل مجاني وسريع، وكان الطلاب قد أنهوا امتحانات الثانوية الأزهرية في يوم السابع من شهر يوليو الجاري بعدما استمرت لمدة شهر كامل، حيث بدء طلاب الشعبة الادبية الاختبارات في يوم 5 يونيو الماضي، أما اختبارات الشعبة العلمية فقد بدأت في السابع من الشهر نفسه، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس فور ظهورها:

قم بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

ادخل إلى القسم الخاص بنتائج الامتحانات.

اضغط على نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

قم باختيار الشعبة “الادبية، العلمية”.

ادخل رقم جلوس الطالب بشكل كامل وصحيح.

اضغط على كلمة النتيجة.

ستظهر درجاتك ومجموعك الكلي الآن.

نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022

وقد أرجعت الجهات المسئولة سبب تأخر الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس عن السنوات الماضية إلى تخلل إجازة عيد الأضحى المبارك فترة التصحيح، الأمر الذي ترتب عليه إعطاء إجازة للسادة المصححين استمرت أسبوع كامل، ويمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات الموجودة بالأسفل لنجلب نتيجتك بالدرجات فور الإعلان عنها.

صرح قطاع المعاهد الأزهرية خلال الأيام الماضية عن أن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الأول سيتم الاعلان عنها في أواخر شهر يوليو القادم في كافة المحافظات والمديريات التعليمية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم والالتحاق بالكليات المناسبة لرغباتهم ومجموعهم وفقا لمؤشرات التنسيق التي سيتم الكشف عنها من خلال وزارة التعليم العالي لاحقا.

من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول خلال الساعات القادمة بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، كما سيقوم شيخ الازهر بإجراء اتصالات هاتفية بالطلبة الاوائل من أجل تهنئتهم بالحصول على المراكز الاولى، وقد أشارت المؤشرات الأولية أن نسبة النجاح في الثانوية الازهرية قد تخطت حاجز ال50%.