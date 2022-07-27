نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر دخول منتزه الردف الطائف مواعيد الدخول للعوائل والأفراد وأهم الفعاليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر دخول منتزه الردف الطائف ، يزداد عدد محبي التنزه في الحدائق المفتوحة وخاصة مع تغير الاجواء ونجد أن منتزه الردف من أهم الحدائق الموجودة بالمملكة السعودية، يمكن قضاء أوقات ممتعة داخل هذا المنتزه والاستمتاع بالكثير من الخدمات حيث المشي في المساحات الخضراء وممارسة الرياضة إلى جانب التمتع بالألعاب المختلفة بمدينة الملاهي الموجودة داخل منتزه الردف، كما يمكن اصطحاب الأطفال دون قلق إذ أن المنتزه آمن تماما.

أهم الأنشطة والفعاليات بمنتزه الردف الطائف

يمتاز منتزه الردف بوجود الكثير من الأنشطة التي تجذب الزوار ومن أهم تلك الأنشطة المطاعم والكافيهات حيث يتواجد بالحديقة العديد منها لتقديم أفضل الأطعمه والمشروبات السريعة ذو الجودة العالية والمذاق الجيد لقضاء أسعد الأوقات، يشتمل المكان أيضا على موقف للسيارات للسماح بدخول المركبات الخاصة بالزوار.

المسرح ومتجر الهدايا

يتميز متجر الهدايا الموجود بمنتزه الردف بتقديم العديد من الهدايا والمنتجات التي يمكن اقتنائها مثل ادوات التجميل والعاب الأطفال، كما يوجد مسرح يعرض حفلات موسيقية مميزة.

مدينة ملاهي

يحتوي منتزه الردف على مدينة ملاهي كبيرة بها الكثير من الالعاب المناسبة لجميع الأعمار مما يعطي جو من المتعة والسعادة الكبيرة، ويمكن اختيار الألعاب من داخل الملاهي حيث أنها تكون بتذكرة منفصلة ولكن بأسعار مثالية جدا.

ممشي منتزة الردف

يمكن المشي داخل منتزه الردف الطائف إلى جانب ممارسة رياضة الجري والتمتع بوجود العديد من أجهزة ممارسة الرياضة، كما يمكن لعب البلياردو، البولينج.

مواعيد منتزه الردف الطائف

يجدر بالذكر أن مواعيد دخول المنتزه تكون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ذلك الوقت يعد كافيا لقضاء وقت ممتع داخل المنتزه وممارسة الكثير من الأنشطة حيث يوجد مكان أيضا لتدريبات اللياقة البدنية وتوجد أجهزة رياضية مختلفة يمكن استحدمها مجانا بجانب وجود ملعب لكرة القدم يستطيع الأصدقاء استخدامه أيضا بشكل مجاني، ويمكن قضاء اليوم بالكامل داخل المنتزه وتناول الوجبات الخاصة في مطاعم المكان مما يجعله مكان متكامل للتنزه.

سعر دخول منتزه الردف الطائف

يسمح بدخول منتزه الردف بشكل مجاني ولذلك فهو يعتبر من أفضل الحدائق المفتوحة بالطائف والتي يكون دخولها مجانا، كما أن منتزه الردف يسمح بالرحلات ويمكن إقامة الحفلات بداخله، ويقع على مساحه 565 ألف مربع مما يجعله يتميز بالمساحة الكبيرة التي تجعله واحدا من أهم وافضل المنتزهات التي تفضل الأسر الذهاب إليها في أيام العطلات أو الأعياد.

عنوان منتزه الردف بالطائف

للوصول إلى المنتزه اتجه إلى طريق أبو طالب بالردف بالسيارة، الذي يتوسط مدينة الطائف.