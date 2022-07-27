ماكرون: أزمة الغذاء العالمية أحد أسلحة الحرب لدى روسيا

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أزمة الغذاء العالمية بأنها أحد "أسلحة الحرب" الروسية خلال زيارة للكاميرون اليوم الثلاثاء، رافضا التلميحات إلى أن العقوبات الغربية هى المسؤولة عن الأزمة تلك.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال ماكرون خلال اجتماع مع الجالية الفرنسية فى الكاميرون "يلومنا البعض بقول إن العقوبات الأوروبية على روسيا هى سبب أزمة الغذاء العالمية، بما فى ذلك فى إفريقيا.. هذا غير صحيح بالمرة". كما أضاف "صار الغذاء والطاقة من أسلحة الحرب الروسية... يجب أن نساعد القارة الإفريقية على إنتاج المزيد لنفسها". وتنفى موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتقول إن العقوبات الغربية هى السبب فى تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، كما تحمل أوكرانيا المسؤولية لزرعها ألغاما فى المنافذ المؤدية إلى موانئها.

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