العالم اليوم - حرائق غابات تودي بحياة ضحيتين أخريين شمال المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 يوليو 2022 02:19 صباحاً - أودت حرائق غابات جديدة اندلعت في شمال المغرب بحياة سيدتين توفيتا "اختناقا"، وفق ما أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش الثلاثاء، مما يرفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف يوليو الجاري.

وقالت السلطات المحلية لإقليم العرائش "تم تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية (...) بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران".

وأوضحت في وقت لاحق أن فرق الإنقاذ أجلت 712 أسرة من 13 قرية "بعيدا عن أماكن الخطر"، مشيرة إلى "استمرار 4 بؤر نشيطة للنيران تجاهد طواقم الإطفاء لإخمادها" إلى حدود مساء الثلاثاء.

يأتي سقوط هاتين الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق غابات أخرى في إقليم تاونات (شمال).

وواصلت فرق الإنقاذ، ليل الثلاثاء، جهود السيطرة عليها في أربع بؤر زاد من إذكائها هبوب رياح قوية.

في غضون ذلك، "تم التمكن من تحييد الخطر" الذي يتهدد ساكنة قرية مجاورة، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

وفي وقت سابق، قضى شخص من جراء حرائق شبّت بغابات قرب العرائش منتصف يوليو.

وواصلت فرق الإنقاذ منذ الاثنين مدعومة بطائرات إطفاء ومتطوعين جهودها للسيطرة على حرائق اندلعت في عدة غابات في شمال غرب البلاد، أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي.

وفاقت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بين 13و18 يوليو، 10,500 هكتار.

ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لاعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخرا شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة.

ورصدت للبرنامج ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).

ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.