نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تالتة ثانوي.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022، وفرت الوزارة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة الكترونيا بعد اعتمادها، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر كافة المواقع الالكترونية المخصصة لذلك، وكذلك من خلال المدارس خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم وفقا لتصريحات وزارية، علما بأن جميع الأعمال الخاصة بالكنترولات تتم في سرية تامة ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، فتابعونا.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

وقد تم توفير رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 ليتم الاستعلام عن النتيجة بعد أن يعتمدها السيد الوزير طارق شوقي في أقل من دقيقة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، وبعد أن يتم اعتماد النتيجة سيقوم السيد الوزير بإجراء اتصالات هاتفية بالطلاب الاوائل من أجل تهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى، كما نفى شوقي أن يتم إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 يوم الخميس، وظهور النتيجة يوم السبت، مضيفا أنه لا داعي للاجتهادات واثارة الجدل، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022:

يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالجخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

قم بادخال رقم الجلوس بشكل كامل وصحيح.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”، ستظهر لك الدرجات والمجموع.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وادبي في كل المحافظات في أخر الأسبوع الأول من شهر أغسطس، على أن تتوافر النتيجة في المدارس صباح اليوم التالي لاعتمادها، يذكر أن المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات، على أن يبدأ ماراثون امتحانات الدور الثاني في يوم 20 من الشهر القادم، ولا تزال أعمال التصحيح مستمرة لأوراق الامتحانات داخل كافة الكنترولات، وسيتم الانتهاء من كافة أعمال النتيجة وتحديد الأوائل خلال الأيام القادمة، علما بأن النتيجة ستشهد المجاميع المبالغ فيها التى كانت منتشرة في النظام القديم.

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس خلال الأيام القادمة، وبالتحديد في أخر الأسبوع الأول من شهر أغسطس بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمنتهى النزاهة والشفافية ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2022 لمعرفة الحد الادنى للقبول بكافة الكليات.