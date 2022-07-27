القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا المقبلة والتشكيل المتوقع للفريقين

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، حيث يستضيف ملعب أوراكل بارك المباراة الودية بين ريال مدريد وكلوب أمريكا المكسيكي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023، وقد خاض ريال مدريد مباراة واحدة قبل المواجهة للفريق المكسيكي كانت ضد برشلونة وخسرها بهدف دون رد، كما خاض كلوب أمريكا مباراتين أمام تشيلسي ومانشستر سيتي وخسر بنفس النتيجة 2-1، والآن نتعرف سوياً على موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني ثاني ودياته في معسكر أمريكا استعداداً للموسم الجديد.

وذلك أثناء مواجهته بفريق كلوب أمريكا المكسيكي.

كما اصطدم ريال مدريد بمواطنه برشلونة في كلاسيكو في أولى مبارياته الاستعدادية للموسم الجديد.

بينما خسر بهدف دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

وتنطلق المباراة بين الفريقين ريال مدريد وكلوب أمريكا على أرض ملعب أوراكل بارك فجر اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022.

وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت القاهرة.

بينما الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبوظبي العاصمة الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

وأعلنت قناة الرابعة العراقية في وقت سابق عن حصولها على حقوق بث جميع مباريات بطولة الأبطال الودية.

والتي تتواجد على القمر الصناعي نايل سات.

كما تقوم الرابعة العراقية بنقل أحداث المباراة بين ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية في العراق وبلاد الشرق الأوسط بالكامل.

تردد قناة الرابعة العراقية 2022 نايل سات

وجاءت بيانات تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة للمباراة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

ومن المتوقع اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي التشكيل التالي:

التشكيل 4 – 3 – 3

فيرلاند ميندي – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو.

لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو.

رودريجو – فينيسيوس جونيور – إيدين هازارد.

تشكيل نادي كلوب أمريكا المتوقع

كما من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو أورتيز التشكيل التالي: