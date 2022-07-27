moe.gov.ye رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يقوم الكثير من الطلاب وأولياء الامور بالبحث للتعرف على أخر التحديثات الخاصة بنتيجة الصف التاسع في اليمن وذلك لأنها من المراحل الانتقالية المهمة جدا في حياة كل طالب وذلك لتحديد مصيره والكلية التي سوف ينتقل إليها بالنسبة للمجموع الذي يحصل عليه، وأخذ الكثير يتتبع النتيجة وخاصة أنه تفصلنا أيام قليلة عن ظهورها وفقا لتصريح وزارة التربية والتعليم اليمنية لهذه الأخبار وأن المرحلة القائمة في الوقت الحالي هي مرحلة التدقيق والتصحيح، وقام الكثير من الطلاب بالبحث عن خطوات الاستعلام عن النتيجة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

رابط نتيجة الصف التاسع باليمن

أخذ الطلاب يبحثون عن الرابط الخاص بالنتيجة ، ونجد عن طريق الرابط يتم الوصول إلى النتيجة بكل سهولة وخاصة بعد أن وضعت الوزارة تلك الروابط على صفحتها الرسمية وبعض الصفحات الخاصة وذلك لعدم الذهاب إلى المدارس للتقليل حدوث العدوى وسوف نوضح الرابط وخطوات التعرف على النتيجة من خلال النقاط التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الضغط على كلمة النتائج الامتحانية.

الضغط على استعلام نتائج الصف التاسع ٢٠٢٢.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

يضغط على كلمة عرض النتيجة، ينتظر الطالب عدة ثواني وسوف يحصل على النتيجة بدون أي جهد أو تعب.

تصريحات الوزارة اليمنية وفقا لنتيجة الصف التاسع

عملت وزارة التربية والتعليم اليمنية الكثير من الجهود الفعالة لظهور النتيجة وسلامة طلابها وسوف نوضح تلك الجهود من خلال النقاط التالية.