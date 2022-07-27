نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.ye رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
يقوم الكثير من الطلاب وأولياء الامور بالبحث للتعرف على أخر التحديثات الخاصة بنتيجة الصف التاسع في اليمن وذلك لأنها من المراحل الانتقالية المهمة جدا في حياة كل طالب وذلك لتحديد مصيره والكلية التي سوف ينتقل إليها بالنسبة للمجموع الذي يحصل عليه، وأخذ الكثير يتتبع النتيجة وخاصة أنه تفصلنا أيام قليلة عن ظهورها وفقا لتصريح وزارة التربية والتعليم اليمنية لهذه الأخبار وأن المرحلة القائمة في الوقت الحالي هي مرحلة التدقيق والتصحيح، وقام الكثير من الطلاب بالبحث عن خطوات الاستعلام عن النتيجة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
رابط نتيجة الصف التاسع باليمن
أخذ الطلاب يبحثون عن الرابط الخاص بالنتيجة ، ونجد عن طريق الرابط يتم الوصول إلى النتيجة بكل سهولة وخاصة بعد أن وضعت الوزارة تلك الروابط على صفحتها الرسمية وبعض الصفحات الخاصة وذلك لعدم الذهاب إلى المدارس للتقليل حدوث العدوى وسوف نوضح الرابط وخطوات التعرف على النتيجة من خلال النقاط التالية.
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
- الضغط على كلمة النتائج الامتحانية.
- الضغط على استعلام نتائج الصف التاسع ٢٠٢٢.
- كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
- يضغط على كلمة عرض النتيجة، ينتظر الطالب عدة ثواني وسوف يحصل على النتيجة بدون أي جهد أو تعب.
تصريحات الوزارة اليمنية وفقا لنتيجة الصف التاسع
عملت وزارة التربية والتعليم اليمنية الكثير من الجهود الفعالة لظهور النتيجة وسلامة طلابها وسوف نوضح تلك الجهود من خلال النقاط التالية.
- عملت على تشديد المراقبة الشديدة أثناء تواجد فترة الامتحانات وذلك لخروج نتيجة بكل مصداقية وشفافية.
- عملت أيضا على تعقيم المدارس واللجان أثناء فترة الامتحانات لسلامة طلابها.
- حرصت الوزارة على التدقيق والتصحيح بشكل كبير من الدقة وذلك لعدم خروج أي نتائج هزلية للطلاب.
- حرصت على سلامة المعلمين أثناء التصحيح وذلك بارتداء الكمامة.
- عملت أيضا على تصريح بأن النتيجة سوف تظهر خلال أيام قليله وسوف تكون مبشرة لجميع الطلبة والطالبات.
- تقوم الوزارة في وقتها الحالي بالمراجعة النهائية لعملية تصحيح الأوراق، لذلك على جميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن النتيجة للحصول عليها فور ظهورها.
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