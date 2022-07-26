نتيجة الثانوية العامة 2022 “وزارة التربية والتعليم” جدول امتحانات الدور الثاني الصف الثالث الثانوي

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات النهائية قبل عدة أيام قليلة، ومنذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات أصبح كل شغلهم الشاغل هو معرفة النتيجة، حيث أن كل الأهالي في حالة من القلق والتوتر مترقبين موعد إعلان ونشر نتيجة الثانوية العامة، حيث يريدون الاطمئنان على أولادهم، لذلك في خلال الآونة الأخيرة كثرت محركات البحث بشكل كبير عن موعد اعلان نتيجة الثالث الثانوي التي انتهت قبل عدة أيام، ونحن في هذا المقال سوف نطلعكم على جميع التفاصيل الخاصة بموعد نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي، تابعوا معنا.

نتيجة الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نشر نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أكدت أن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون الأسبوع المقبل، كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يتم إعلان النتيجة قبل هذا الموعد الذي تم تحديده، حيث أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ما زالت قائمة كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة سيتم إعلانها بكل وضوح خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ولا داعي لتداول الشائعات وتكرار الجدل حول نتيجة الثانوية العامة كما أوضح أن كل من يدعي معرفته للنتيجة هو شخص ليس له مصداقية ومروج للشائعات كما أضافت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر على النحو التالي: ناجح وحصل على مجموع درجات، راسب أو دور ثاني، وهناك بعض الطلاب الذين سيتم حجب النتيجة عنهم بسبب تحرير محضر ضدهم بسبب إخلاله في أداء الامتحانات.

جدول امتحانات الثالث الثانوي الدور الثانوي

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ في 20 أغسطس، وجاء الجدول كما هو موضح بالصور التالية:

طريقة الحصول علي نتيجة تالتة ثانوي 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وسيتم ذلك الكترونيًا من خلال اتباع التالي: