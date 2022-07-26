الداخلية التونسية: 11 حريقا بالغابات فى يومين والعثور على آثار للبنزين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية تواصل الجهود لإخماد حريق اندلع بين منطقة عين بوسعدية وقصر اللمسة (على الحد بين ولايتى القيروان وسليانة) على بعد 8 كلم من حريق جبل بياضة.





وأكدت الوزارة التونسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ولاية سليانة شهدت حريقين بكل من جبل البياضة منطقة برقو والذى اندلع أول أمس وماتزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق نهائيا حيث تجاوزت نسبة السيطرة 90 % حيث تم تسخير 7 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنات إطفاء تابعة للغابات فضلا عن معدات ثقيلة تابعة لمصالح التجهيز وبدعم جوى من جيش الطيران الذى سخر طائرة عسكرية تولت القيام بطلعات جوية للإطفاء وتم السيطرة عليها.. مشيرة إلى انه تم العثور على آثار مادّة البنزين وتمّ فتح محضر بحث فى الغرض. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حريقا، خلال اليوم وأمس، بالغابات شملت 8 ولايات وهى ولايات سليانة وباجة والقيروان وجندوبة والكاف وبنزرت وزغوان ونابل.

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