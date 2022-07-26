وبينما كان كل من تروس وسوناك يتبادلان النقاش حول الضرائب وتمويل الرعاية الصحية والاقتصاد فى مناظرتهما المتلفزة الثانية وجهًا لوجه، فإن المحاورة كيت ماكان أصيبت بالإغماء، وبدا واضحا على وزير الخارجية قلقها وكان من الممكن سماعها وهى تقول "يا إلهى" وهى تخرج من المنصة.
وتوقف البرنامج على الفور، مع ظهور رسالة على الشاشة تقول: "نأسف لتعطيل هذا البرنامج، نعمل بجد للتعامل مع المشكلة وسنعود إلى البرنامج قريبًا"، ورغم ذلك توقف النقاش فى وقت لاحق ولم يتم استئنافه.
واعتذرت إدارة البرنامج والقناة للمشاهدين وقالت -فى بيان- :"كيت ماكان أغمى عليها على الهواء الليلة وعلى الرغم من أنها بخير، إلا أن النصيحة الطبية كانت ألا نواصل النقاش.. نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا".
وغرد سوناك متمنيًا للصحفية الشفاء: "أخبار سارة أنك تتعافى بالفعل.. لقد كان نقاشًا رائعًا وأتطلع إلى الرد على اسئلتك مرة أخرى قريبًا."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغماء المحاورة خلال المناظرة التليفزيونية بين المرشحين لرئاسة حزب المحافظين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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