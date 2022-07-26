“التردد الجديد” .. تردد المغربية الرياضية … على النايل سات وعربسات أضبط التردد الجديد الآن

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عمر شويل - جدة تردد المغربية الرياضية على النايل سات والعربسات، خلال الفترة الحالية، ازداد الإقبال على القناة الرياضية المغربية 2022، خاصة بعد إعلان إدارة القناة عن عرض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وغيرها من الدوريات التي ينتظرها الكثير من الجماهير على المستوى المحلي والعالمي، وبعدما تحدثنا في المقال السابق عن “تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي” سنوضح لكم في هذا المقال تردد القناة على النايل سات والعرب سات الخاصة بقناة المغربية الرياضية حتى تتمكنوا من مشاهدة المباراة.
تردد الرياضية المغربية
في المغرب، قناة المغرب الرياضية محلية في المغرب عبر الترددات الأرضية المتوفرة على الأقمار الصناعية وأقمار يوتلسات، ولأن قناة المغربية الرياضية هي القناة الرياضية المغربية الرسمية، وتقوم ببث العديد من المباريات المهمة مجانا عبر تلك القناة. لك الحق في بث مباريات المنتخب المغربي في دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات ولكن فقط وفقا لقواعد CAF للمباريات التي تقام في المغرب، وتُقدم أيضًا بطولة كان وبطولات العالم، التي لها الحق في بث مباريات أسود الأطلسي، مجانًا بموجب قوانين الفيفا.
تردد المغربية الرياضية على النايل سات
يمكن للراغبين في متابعة نهائيات دوري أبطال إفريقيا 2022 ضبط تردد قنوات نايل سات الرياضية المغربية على النحو التالي:
تردد قناة المغربية الرياضية TNT1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11157.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 4/3.
- معدل الرمز: 27500
تردد قناة المغربية الرياضية TNT2
هناك تردد أخر لقناة المغربية الرياضية مثل باقي القنوات مثل تردد قناة سما دبي يتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11476.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 4/3.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة المغربية الرياضية على العرب سات
يمكن أيضًا تنزيل هذه القناة على التلفزيون الخاص بك عبر القمر الصناعي عرب سات باتباع الخطوات التالية:-
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12683.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 4/3.
- معدل الترميز: 27500.
قناة المغربية الرياضية
قناة المغربية الرياضية تقوم بنقل العديد من مباريات الدور التأهيلي قبل مباريات دوري أبطال أوروبا ودور المجموعات، وقد قمنا بتنزيل التردد من خلال ترددات الأنصاري، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال العرب على جميع المراحل قبل المباراة النهائية، وأخرى للمنتخب المغربي، وتبث العديد من المباريات المهمة مجانا، حيث تحتوي القناة على العديد من البرامج الرياضية المميزة مثل بطولة المغرب للمحترفين وكأس المغرب السلون وبطولة الحصاد واستوديو برو تشامبيونشيب وبرنامج الرياضات البحرية، وكما تبث مباراة الدوري الأسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وتتشابه حقوق بث المنتخب المغربي في مهرجان كان 2022 مع ما حدث على تردد قناة الجزيرة المذاعة التي حصلت على حق بث مباريات المنتخب الجزائري.
تخصص قناة المغربية الرياضية
قناة المغربية الرياضية متخصصة في نقل حقائق المشاركة في البطولات المغربية مثل:
- حقوق الانتقال إلى فرق مغربية في دوري أبطال إفريقيا مثل الوداد البيضاوي.
- بث مباريات المنتخب المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية
- كما تختص القناة المغربية الرياضية ببث المباريات التي تُلعب في المغرب فقط وفق أحكام لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
- تحتفظ هذه القناة بالحق في بث أحداث مباراة المنتخب المغربي في جميع المحافل الدولية سواء الأولى منها أو المحلية بغض النظر عن كأس الأمم الأفريقية.
- تعرض هذه القناة مؤهلاتك التي سبقت بطولة CAN.
- كما سيتم عرض تصفيات كأس العالم، التي لها الحق في بث مباريات المغرب، مجانًا وفقًا لقواعد الفيفا.
- تضم القناة أفضل الاستوديوهات التحليلية التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، فيما أن بها مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين المتألقين في رصد الأحداث الرياضية على المستوى المحلي والعالمي.
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