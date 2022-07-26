سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في ا لسعودية ومصر والولايات المتحدة

تم تأسيس شركة أبل العالمية باسم شركة ابل كمبيوتر منذ عقود وأصبحت من اكثر الشركات مبيعا في الحواسب.وتعتبر شركة أبل من الشركات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات وهي تستخدم نظام ماكنتوش والتي اصبحت مؤخرا من اعلي الشركات من حيث القيمة المالية ومن ناحية المبيعات فهي تحتل مركز متقدم جدا في المبعات التي لوحظ زيادتها مؤخرا.

وتتزايد معدلات البحث مؤخرًا عن المواصفات المميزة لأيفون برو ماكس بعد أن قامت الشركة مرخرا بإطلاقه في الأسواق، وقد عرضت الشركة في الإعلان الترويجي للهاتف بعض المميزات الخاصة، وتتميز شركة آبل بتصميماتها الفريدة من نوعها، وسوف نوضح لكم خلال هذا المقال الكثير من التفاصيل عن آيفون برو ماكس، تابعونا.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يتصف هاتف برو ماكس بالكثير من الخصائص، والتي منها ما يلي:

يعتبر تصميم هاتف ايفون من افضل التصميمات علي الاطلاق فهي الشاشة الافضل دائما.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يتميز بشاشة ذو حجم 6.7 بوصة بالإضافة إلى أنها مصنوعة من زجاج السيراميك لأنه يتصف بمقاومته للخدوش.

تحتوي الشاشة على طبقة لمقاومة بصمات الإصبع والأتربة والماء.

يتميز الهاتف أيضا بالذاكرة الكبيرة التي يبلغ قدرها حوالي 6 جيجا بايت، كما أنه يحتوي على معالج خماسي النواة للرسومات.

نظام تشغيل الهاتف هو iOSv15، كما أنه يدعم شبكة الجيل الخامس “جي 5”.

يزود الهاتف ببطارية تبلغ سعتها حوالي 4500 مللي أمبير، كما يتميز بسرعة الشحن، حيث يتم الشحن بنسبة 100% في خلال 45 دقيقة تقريبا.

تتكون كاميرا الهاتف من 3 كاميرات، تبلغ سعة الكاميرا العلوية حوالي 12 بكسل، لكن الكاميرا السفلية تبلغ دقتها حوالي 12 ميجا بكسل.

يتوفر الهاتف بأكثر من لون كاللون الذهبي أو الفضي أو الازرق.

سعر هاتف 14 برو ماكس المتوقع

من الجدير بالذكر أنه سيتم طرح الهاتف في الأسواق خلال مدة قليلة، ومن المتوقع أن تكون قيمته كالتالي: