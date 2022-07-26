طريقة معرفة هوية صاحب السناب شات مجهول

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عمر شويل - جدة معرفة هوية صاحب السناب شات مجهول, يقوم تطبيق السناب شات بتوفير مجموعة فريدة من الخدمات والتي جعلته من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي حول العالم, ويمكن لمستخدمي وكل عملاء سناب شات اتباع بعض الخطوات السهلة تمكنه من معرفة من هو صاحب هوية السناب شات المجهول.

تطبيق السناب شات

تطبيق سناب شات هو واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم, حيث يقوم التطبيق بالسماح لمستخدميه بالتواصل وإضافة القصص والفيديوهات ومشاركة الصور والذكريات من خلال الحسابات الشخصية على السناب شات. ويوفر تطبيق سناب شات ميزة تعديل الصور وكذلك إضافة مجموعة كبيرة ومتجددة من التأثيرات المختلفة وكذلك الفلاتر على الصور وأيضا الفيديوهات.

كيفية معرفة صاحب هوية السناب المجهول

تستطيع معرفة هوية صاحب السناب المجهول من خلال صاحب السناب نفسه, وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بحفظ رقم الجوال الخاص بالسناب شات المجهول في جوالك الخاص.

ثم قم بفتح تطبيق السناب شات من جوالك.

ثم اختر إضافة صديق ( Add friend ) .

اذهب إلى قائمة جهات الاتصال الموجودة في السناب شات.

هنا ستظهر كل المعلومات الخاصة بالرقم والسناب المجهول.

بعد معرفة التفاصيل يمكنك إضافة الرقم إذا كنت ترغب بالاحتفاظ به أو حذفه.

معرفة صاحب هوية السناب المجهول من الستوري

يمكنكم معرفة صاحب هوية السناب المجهول من الستوري عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح تطبيق السناب شات من جوالك.

عليك الدخول إلى حسابك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بالدخول إلى قصتي ( my story ).

ثم قم بالضغط على عدد مشاهدات ( my story ).

هنا سيظهر لك كل الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة قصتك في السناب شات, ومنهم صاحب هوية السناب المجهول.

كيفية معرفة موقع صاحب هوية السناب شات

يمكنكم معرفة موقع صاحب السناب عن طريق اتباع الخطوات الآتية بالترتيب:

قم بفتح تطبيق السناب شات من جوالك.

قم بالبحث عن الموقع الجغرافي للسناب المجهول وذلك في حقل البحث الخاص بتطبيق السناب شات.

سيتم إظهار كل المعلومات عن السناب المجهول, مثل حالة الاتصال وأخر ظهور له وكذلك الموقع الجغرافي.

كيف أتمكن من مراقبة صاحب هوية سناب شات

لكي تتمكن من مراقبة أي حساب سناب شات عليك اتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل رقم الجوال الذي ترغب في مراقبته والخاص بالسناب شات.

ثم قم بفتح تطبيق السناب شات من الجوال.

قم بالضغط على إضافة صديق( Add friend ).

ابحث عن حساب السناب الذي ترغب في مراقبته عن طريق رقم الجوال.

سيتم إظهار كل المعلومات عن الحساب الذي ترغب في مراقبته, مثل آخر ظهور والقصص والموقع وغير ذلك.

معرفة من شاهد السناب الخاص بي

يستطيع كل مستخدمي وعملاء تطبيق السناب شات معرفة من شاهد حساب السناب شات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح فتح تطبيق السناب شات من على جوالك.

ثم سجل دخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور, ثم ادخل إلى قصتي ( my story ).

قم بالضغط على مشاهدات قصتي.

سيتم إظهار قائمة بحسابات السناب شات التي قامت بمشاهدة القصة.

كيفية حط قصة في سناب شات

يمكن لمستخدمي سناب شات إضافة قصة, والتي تتكون من فيديو قصير أو صورة إلى السناب شات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق سناب شات من جوالك.

ثم قم بتسجيل الدخول كالمعتاد من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على إضافة قصة (Add story ).

قم بإضافة صورة أو مقطع فيديو قصير من خلال معرض الجوال أو من خلال حساب سناب شات.

كيفية معرفة إيميل شخص في السناب

يستطيع مستخدمي السناب شات معرفة إيميل شخص في سناب شات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح تطبيق سناب شات من جوالك.

ثم قم بالبحث عن حساب سناب شات الذي ترغب في معرفة عنوان بريده الإلكتروني.

قم بالضغط على الملف الشخصي الخاص بحساب سناب شات.

ثم انتقل إلى السيرة الذاتية للحساب في سناب شات.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن معرفة هوية صاحب السناب شات مجهول, كما شرحنا بالتفصيل طرق معرفة حساب سناب شات مجهول من خلال الستوري, وكذلك معرفة موقعة, وكيف نحط قصة وغيرها.