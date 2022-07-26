نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الليمون الهش بمكونات أقتصادية موجودة في اي بيت وطعم ولا أروع في المقال التالي

طريقة عمل كيك الليمون الذيذة بمكونات أقتصادية بنكهة الليمون المميزة، يبحث الكثير من الأمهات على طرق لعمل كيكات بنكهات مختلفة لتجديد وكما ايضاً يبحثوا عن طريقة عمل كيك الليمون ومقادير كيكة الليمون لتقدميها لجميع أفراد أسرتك للتغير من الكيكات التقلدية مثل كيكة الزبادي وكيكة الشوكولاتة وتقدم في وجبة الأفطار مع كوب من الشاي اأو كوب من القهوة الذيذ في الصباح أو لضيوفك في المساء كتحلية مميزة وهشة وخفيفة، ففي هذه المقالة سوف نقدم اليكم طريقة عمل كيك الليمون الهش بمكونات أقتصادية وطعم ولا أروع . طريقة عمل كيكة الليمون تتميز كيك الليمون بطعم مميز وقوام خفيف كما ايضاً غيلر تقلدية فاليكم مقادير كيكة الليمون الهشة : الزبدة : 100 غراماً (أصبع، لينة) .

سكر : كوب.

البيض : 3 حبات.

الفانيليا : ملعقة صغيرة.

طحين : كوبان منخول مسبقاً .

بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان.

ملح : ربع ملعقة صغيرة.

برش ليمون : ملعقتان كبيرتان.

عصير الليمون : نصف كوب. طريقة التحضير كيكة الليمون نقم بتسخين الفرن مسبقاً على 180 درجة مئوية . بالمضرب الكهربائي أو مضرب اليدوي تخفق الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية القوام ويكون متجانس تماماً. نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونخفق ثم نضيف الفانيلا حتى يتداخل جميع المكونات معاً. ننخل الطحين مع البيكنج باودر والملح ويترك جانبا في وعاء. نضبيف عصير الليمون إلى خليط البيض ونخفق جيداً حتى يتداخل جميع المكونات معاً . نضيف مزيج الطحين بالتدريج حتى تتمازج وتتجانس المكونات . نضيف برش الليمون ونحرك في اتجاه واحد. نضع الخليط في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالطحين ويدخل إلى فرن محمى لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. أسرار نجاح كيكة الليمون يفضل أن تكزن المكونات في حرارة الغرفة.

عايري المكونات بمعيار معين .

يفضل عدم السماح بفتح الكيك أثناء الخبز سوف يهبط الكيك منك.

يفضل تسخين الفرن مسبقاً 10 دقائق .

تبريد الكيك ما يقارب 15 دقيقة .

وينخل الدقيق جيداً حتى لا يكون بالكيك تكتلات .

تقليب في اتجاه واحد اثناء الضرب .

خفق البيض جيداً لإدخال أكبر كمية من الهواء به للحصول على كيك خفيف.

يوضع الكيك بالرف الأوسط وتظبط الحرارة حسب المذكور بالوصفة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الليمون

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