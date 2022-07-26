نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التردد الجديد” .. تردد قناة سما دبي … على النايل سات وعربسات أضبط التردد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سما دبي هي قناة إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، والتي تأسست عام 2005، وتقديم سلسلة إخبارية عربية وعربية وعالمية وترفيهية وبرامج سياسية واجتماعية، ودول عربية وخليجية، بملايين المشاهدين من مختلف الهوايات في منطقة الخليج وخارجها، وتحتل مكانة كبيرة في القلب، حيث تلتزم القناة بتوفير محتوى إعلامي متكامل يستهدف المشاهدين الخليجيين والعرب، وهو شامل بمحتواه الإعلامي المفيد الذي يعكس الواقع ويلبي احتياجات المشاهدين.

ونعد بتقديم أفضل البرامج المركزة، وبالإضافة إلى التأكيد على الحضارة الإماراتية وفوائدها، نعمل على رفع مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وأهميتها من خلال البرامج المختلفة والأفلام الوثائقية القصيرة، وبعد أن أوضحنا لكم في المقال السابق تردد قناة المغربية الرياضية نوضح لكم الآن تردد قناة سما دبي.

تردد قناة سما دبي على النايل سات

نوضح لكم تردد قناة سما دبي على النايل سات وفقًا للأتي:-

التردد : 11095 (V)

: 11095 (V) الترميز : 27500

: 27500 معدل تصحيح الخطأ : 3/4

: 3/4 الاستقطاب: افقي.

تردد قناة سما دبي على العرب سات

يوجد تردد على العرب سات لقناة سما دبي يتمثل في الأتي:-

التردد : 12130

: 12130 الترميز : 27500

: 27500 معدل تصحيح الخطأ : 3/4

: 3/4 الاستقطاب: افقي.

قناة سما دبي الجديدة

حظيت قناة سما دبي بإشادة العديد من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي مثل تردد قناة kbs world لعدد من الفوائد منها:

تقدم هذه القناة أحدث الوسائط المتكاملة المستهدفة، بما في ذلك كل ما يهتم به المشاهدون، سواء كان الإمارات أو الخليج العربي.

يجب أن تؤكد هذه القناة على حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عرض أفلام وثائقية وبرامج واقعية، واستخدام الموزعين للغة الإماراتية البحتة، والالتزام التام بمبادئ الإماراتيين والإعلام العربي وفق المعايير الدولية.

وتهتم هذه القناة بأن يكون المحتوى المعروض ذا جودة عالية ويلبي احتياجات جميع المشاهدين، ويستخدم أحدث الأساليب التقنية وأفضل نظام دولي لمنح المشاهدين أفضل بث ممكن، وهو ضمان. الأنظمة المتاحة.

تهدف هذه القناة إلى تقديم خدمات إعلامية متنوعة لأكبر قاعدة جماهيرية في العالم، ليس فقط في الإمارات والدول العربية، لذا فهي تبث القناة على النايل سات بدون تشفير.

برامج قناة سما دبي

برنامج التسامح الإسلامي : وهو برنامج ديني قدمه الدكتور محمد عياد الكبيسي هذا برنامج ينشر مفهوم التسامح بين الناس، ويعزز التسامح، ويتخصص في العلاقات مع الإسلام الحقيقي.

: وهو برنامج ديني قدمه الدكتور محمد عياد الكبيسي هذا برنامج ينشر مفهوم التسامح بين الناس، ويعزز التسامح، ويتخصص في العلاقات مع الإسلام الحقيقي. برنامج رواد الفضاء : هو برنامج منافسة بين مجموعات من الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا رواد فضاء.

: هو برنامج منافسة بين مجموعات من الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا رواد فضاء. برنامج الراوي : تقدم كل حلقة من هذا البرنامج معلومات وتفاصيل عن مراحل حياة من أثر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة أو لعب دورًا في الحياة الاجتماعية والإنسانية الحديثة.

: تقدم كل حلقة من هذا البرنامج معلومات وتفاصيل عن مراحل حياة من أثر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة أو لعب دورًا في الحياة الاجتماعية والإنسانية الحديثة. صحتك أمانة : هذا برنامج طبي متخصص يقدمه الدكتور علي سنجل، يقدم ثروة من المعلومات والنصائح الطبية لمشاهدي سما دبي.

: هذا برنامج طبي متخصص يقدمه الدكتور علي سنجل، يقدم ثروة من المعلومات والنصائح الطبية لمشاهدي سما دبي. برنامج بيت الرحمن : فيلم وثائقي عن تاريخ عمارة المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

: فيلم وثائقي عن تاريخ عمارة المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. برنامج أسرار الطبخ: وهو برنامج يركز على فن الطبخ، ويقدم وصفات جديدة وأطباق صحية من خلال عدة أقسام مختلفة في العديد من الفنادق، ويستضيف أشهر الطهاة والمدربين.

ضبط تردد قناة سما دبي

يمكنك من خلال ترددات الانصاري القيام بضبط تردد Samadhi الفضائية، حيث يمكنك الآن مشاهدة كل شيء على شاشتك مجانًا وبجودة عالية طوال اليوم، اتبع الخطوات أدناه للحصول على القناة: