نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التردد الجديد” .. تردد قناة kbs world الكورية … على النايل سات أضبط التردد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة kbs world، اعتمدت KBS World ترددها الجديد الذي يمكن استخدامه لاستقبال الإشارات، حيث تعتبر KBS من أفضل القنوات في كوريا الجنوبية التي تحب مشاهدتها دائمًا، حيث يتماشى المحتوى المتميز على شاشات القنوات، مثل البرامج التلفزيونية المترجمة وبرامج الواقع والأخبار والموسيقى، دائمًا مع اتجاهات الشباب، وهذه القناة متوفرة على Nilesat-201 @ 7 ° W، وبعد أن أوضحنا لكم تردد “سما دبي” سنتحدثكم اليوم عن تردد قناة kbs world

تردد قناة kbs world الجديد

يتمثل التردد الخاص بقناة تردد قناة kbs world على النايل سات في الاتي:-

التردد : 11938

: 11938 الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل التصحيح: 5/6.

قناة كوريا العالمية

تتعامل القناة التلفزيونية الكورية KBS مع ظهور مجموعة متنوعة من أنظمة البرمجة، بما في ذلك المسلسلات والأغاني الدرامية الحديثة، والتي تركز بشكل أساسي على توفر المحتوى الترفيهي من خلال برامج مبتكرة ومحدثة باستمرار عن الحكومة الكورية، ومواد تلفزيونية عالية الجودة، مثل قناة البث الكورية الأخبار والبرامج الثقافية والأفلام الوثائقية المترجمة المتعلقة بها، أصبحت القناة الأكثر شهرة في كوريا.

قناة kbs world

تسعى KBS World جاهدة لعرض محتوى عالي الجودة وحصري باللغة الإنجليزية، ومشاركة الثقافة الكورية، والترويج للمناطق السياحية والتأكيد على تاريخ الكويت القديم في مختلف المجالات، وهذا يجعلها قناة لامعة ستحظى بأكبر عدد من المشاهدين، خاصة عند الحصول على سلسلة هيونداي الكورية بترجمات متنوعة، وبالإضافة إلى ذلك، تم بث المسلسلات الرومانسية الشهيرة مثل Love Under the Moonlight بشكل متكرر ويتم بثها حاليًا.

بث تردد قناة kbs world

يتم بث أحدث الأعمال الدرامية الكورية بدون تشفير من خلال KBS World وتحظى بشعبية لدى العديد من المجموعات الشبابية في العالم العربي مثلما يتم مع تردد قناة المجد، وذلك بفضل محتواها الحصري الفريد بما في ذلك برامج الواقع و “الأغاني” وأحدث مسلسلات الدراما الكورية، الأعمال التي تنافس نظيراتها الأجنبية مثل تركيا والهند، فيما تبث KBS برامج تلفزيونية متواصلة على مدار 24 ساعة لضمان دمج البرامج الترفيهية والبرامج الثقافية والأفلام الوثائقية في الشاشة، حيث يختلف بين القمر الصناعي المصري نايل سات والقمر الأوروبي هوت بيرد.

محتوى قناة kbs world

بمجرد إضافة قيمة التردد بشكل صحيح كما هو مذكور في ترددات الأنصاري إلى حقل المستقبل عبر تردد قناة KBS العالمية، والتي تبث على الهواء مباشرة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، يمكنك بسهولة وعلى الفور استقبال القناة وحفظ البيانات اضغط على الزر الأزرق للموافقة أو موافق والإنهاء الفوري عملية الحفظ والبدء في البحث التلقائي عن قنوات KBS على الأقمار الصناعية المتاحة، إذا تم اكتشاف البث بنجاح، فسيظهر في قائمة القنوات المسماة KBSWorldTV.

مُميزات قناة كي بي اس وورلد

هناك بعض المميزات التي تتميز بها قناة كي بي اس وورلد وفقًا للاتي:-