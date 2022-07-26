اتفاقيات عسكرية واستثمارية وتكنولوجية بين السعودية واليونان

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، شملت المذكرات أيضا المجال العلمى والتكنولوجى بين البلدين.
وعقد ولى العهد السعودى، اجتماعاً ثنائياً اليوم، مع رئيس الوزراء اليونانى، فى قصر مكسيموس بأثينا.
وكان رئيس الوزراء اليونانى، قد رحب بولى العهد السعودى، لحظة وصوله إلى مقر الحكومة بالعاصمة أثينا، وأجرى مراسم استقبال رسمية له، وقال إن الزيارة تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وسنبحث تطوير التعاون والشراكة مع الرياض.
ووصل ولى العهد السعودى فى وقت سابق اليوم، إلى اليونان فى زيارة رسمية، وقبل أخرى لفرنسا. واستقبله لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولى، نائب رئيس الوزراء اليونانى بيكرامينوس.
يذكر أن البلدين أسسا عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودى اليونانى فى العام 2021، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 ملیار ریال (9 مليارات دولار) وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضى (2021) حاجز 660 مليون ريال (176 مليون دولار).
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