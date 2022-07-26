واشنطن: خروج روسيا من محطة الفضاء الدولية أمر مؤسف ومفاجئ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت روسيا مغادرتها محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وفق ما أبلغ به الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية يورى بوريسوف.
وقال رئيس "روسكوزموس" يورى بوريسوف، فى تصريحات نشرها الكرملين "بالطبع، سنفى بجميع التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد العام 2024".
وأضاف بوريسوف: "أعتقد أنه بحلول هذا الوقت، سنبدأ فى إنشاء محطتنا المدارية الروسية الخاصة"، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية ستصبح لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة.
وكان الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روجوزين، قد صرح فى 30 أبريل الماضى، بأن الحكومة الروسية قررت إنهاء المشاركة فى مشروع محطة الفضاء الدولية، وسيتم تحذير الشركاء قبل عام من حلول الموعد.
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