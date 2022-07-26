الجيش الروسى يبدأ فى 30 أغسطس المقبل مناورات «فوستوك 2022»

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنه "من المقرر التدريب خلال هذه المناورات على استخدام تشكيلات القوات أثناء ضمان الأمن العسكرى بالمنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن القوات الخاصة المحمولة جوا والطيران بعيد المدى وطيران النقل العسكرى ووحدات عسكرية لدول أخرى ستشارك فى هذه المناورات.

ونفت الدفاع الروسية فى بيانها إلغاء أى من الأنشطة المخططة للتدريب العملياتى والقتالى والتعاون العسكرى التقنى والدولى لوزارة الدفاع الروسية نتيجة للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية ما يتردد فى بعض وسائل إعلام أجنبية بأن مناورات "فوستوك -2022" تتعلق بعمليات التعبئة فى روسيا. وأكدت أن جزءا من القوات المسلحة الروسية يشارك فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا وأن عدده كاف للقيام بالمهام الموكلة إليه فى هذه العملية.

وقالت الوزارة -فى بيانها- "ينشر عدد من وسائل الإعلام الأجنبية معلومات غير موثوقة تزعم إجراء عمليات تعبئة فى البلاد، ويُرجى ملاحظة أن جزءا فقط من القوات المسلحة الروسية يشارك فى العملية العسكرية الخاصة وعددها كافٍ تماما للقيام بجميع المهام، التى حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين".