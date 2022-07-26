فاوتشى: إعلان الطوارئ حول جدرى القردة تحت «دراسة مكثفة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فاوتشى"، فى تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عندما سئل عن إعلان الصحة العالمية لجدرى القرود حالة طوارئ: "من الواضح أن هذا شئ قيد الدراسة النشطة والمكثفة، نحن بخير، لكن علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير"، وتابع "هناك أشخاص كثيرون معرضون للخطر".

وفى سياق آخر، قال "فاوتشى" ردا على سؤال عن تحول مسحة الرئيس الأمريكى جو بايدن المصاب بكورونا إلى سلبية: "لا أعرف، لكنى أشك فى ذلك"، موضحا: "سيكون من غير المعتاد تحول العينة إلى سلبية بهذه السرعة".