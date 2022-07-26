نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “request” طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد cpc.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد، حيث يمكنكم عمل ذلك بكل سهولة ويسر عبر رابط موقع ديوان ولي العهد، حيث يمكنكم عمل ذلك بكل سهولة وهذا في الفئات المشمولة في المساعدة عبر الموقع الخاصة صاحب السمو حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث يواجه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات العديد من المشاكل المالية، وخاصة في أزمة ارتفاع الأسعار التي نعيشها والتي طالت جميع أنحاء العالم وليس الإمارات فقط، وهنا يظهر دور الجمعيات الخيرية الرسمية في الإمارات التضامن الاجتماعي، فتابعوا معنا.

الشيخ محمد بن زايد

ويعتبر الشيخ محمد بن زايدرئيس الإمارات من أحد أهم فاعلي الخير بالإمارات، وهذا إلى جوار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث إن لهما العديد من الجمعيات الخيرية المعتمدة، والباب الرئيسي لإيصال الرسائل من المواطنين إلى الشيخ هو موقع ديوان ولي العهد، حيث يتم استقبال رسائل المواطنين ومشاكلهم فيه، وهي لفتة طيبة بكل تأكيد.

وهذا ليس غريبا في الإمارات، حيث تعودنا على عمل الخير من السادة المسئولين في الإمارات وهذا منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله، والذي عني عناية شديدة بالمحتاجين في الإمارات، وترك هذا الإرث العظيم لمن بعده، وهذا ما يتضح لنا جليا في انتشار الجمعيات الخيرية الرسمية في الإمارات، وتعرفنا عليها في مقال طلب مساعدة مالية من الشيوخ في الإمارات.

موقع ديوان ولي العهد

ويمكنك طلب المساعدة المالية من الموقع الإلكتروني الرسمي بخصوص مؤسسة الديوان وهذا عبر متابعة الخطوات في هذه الفقرة، مع العلم أنه كما مكتوب في الموقع، فإن المساعدات الاجتماعية والمالية تشمل: (الاراضي والاسكان، العلاج، مساعدات التوظيف للعاطلين، مساعدات دراسية، مساعدات الايجار للمتعسرين)، فتابعوا الخطوات:

اذهب إلى موقع ديوان ولي العهد في الإمارات العربية المتحدة cpc.gov.ae.

اضغط على خدمات الديوان.

اختر شؤون المواطنين.

ادخل رقم الهوية ورقم الملف، وثم رمز التحقق المرئي.

ادخل نموذج الطلب الخاص بك، موضحا الحالة الاجتماعية والمشكلة بشكل صحيح في رسالة الطلب.

رقم التواصل مع الديوان

ويمكنك التوجه إلى مقر ديوان ولي العهد وعمل الطلاب يدويا هنالك، أو التواصل عبر أحد الأرقام الهاتفية، ويمكنكم الوصول إلى الأرقام عبر الموقع الرسمي، بهذه الطريقة: