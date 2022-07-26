وكالة شؤون المسجد النبوى تدشّن مبادرة التعريف برحلة الضيف الرقمية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المبادرة تعمل على استقبال زوار وضيوف المسجد النبوى وتعريفهم بالخدمات الرقمية المقدمة وكيفية الاستفادة منها، حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوى على حسن استقبال الزوار ومعاونتهم على التيسير والتسهيل لأداء عبادتهم، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة فى خدمة الحرمين الشريفين.

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