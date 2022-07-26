وصول طنين من لحوم صكوك الأضاحى وتوزيعها على الأولى بالرعاية بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وصول 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.





وأشار المحافظ، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بلغ 9 أطنان موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم فى صكوك الأضاحى من خلال وزارة الأوقاف لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية. وأكد المحافظ أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحى لمستحقيها بكل عزه وكرامة فى منازلهم، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم. وثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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