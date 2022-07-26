الجامعة العربية: 86 مليون شاب يمثلون مخزونا تنمويا وتطويريا هائلا بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكدت الجامعة العربية أن المنطقة العربية تتمتع بمخزون تنموى هائل وقوة تطويرية وتغييرية فاعلة، تتمثل فى القوة الديموغرافية التى يتيحها ارتفاع نسب الشباب والفئات السكانية النشيطة فى دول المنطقة حيث يقدر عدد الشباب العربى بحوالى 86 مليون شاب وشابة من إجمالى عدد سكان المنطقة والبالغ عددهم 470 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة سكان العالم 2020.





وشددت الجامعة العربية على ضرورة الاستثمار فى زيادة تطوير وتمكين الشباب وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحصول على فرص عمل منتجة لكى تتحول طاقتهم إلى عامل تنمية مستدامة يكون لها الأثر والمردود الإيجابى على تطوير المشهد الاقتصادى والاجتماعى للدول.

جاء ذلك فى كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية فى احتفالية مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمى للسكان "عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف - اغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع".

وقالت "أبوغزالة" إن: " النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار فى الانسان، تعليما وصحة، غذاء وكساء، وثقافة ووعياً، وإننا فى القطاع الاجتماعى نلامس الإنسان العربى فى تفاصيل حياته كلها من خلال إدراتنا المختلفة والمتخصصة ونعمل على تحقيق أمنه ورفاهه مع دولنا الأعضاء وكذلك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذى لم يتردد يوماً فى المساعدة وحتى فى المبادرة لمصلحة المواطن العربى".

وأضافت إن بلداننا العربية اليوم مدعوة لمراجعة الأولويات التى يجب الأخذ بها بحسب المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وما أحوجنا فى ظل الأوضاع الراهنة - من أزمات اقتصادية طاحنة وتوقف لسلاسل الإمداد وما تفرضه من تهديدات للأمن الغذائى العالمى وما نشهده من تغيرات وحوادث مناخية متطرفة بالإضافة إلى استمرار جائحة فيروس كورونا - إلى إعادة ترتيب أولوياتنا وسياساتنا وبرامجنا من أجل مستقبل مرن للجميع واغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع.

وناشدت الدول الأعضاء لتوفير البيانات السكانية والاستفادة منها لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لأخذها فى الاعتبار فى التخطيط الإنمائى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مسؤوليتنا تجاه شعوبنا التى ائتمنتنا على مصائرها كمنظمات إقليمية ودولية وكحكومات، تفرض علينا أن نتعاون لكى نتيح لهم حياة كريمة ونوفر لهم الأمان والراحة والرفاهية، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا إذا توحدت رؤانا وعملنا معا من منظور واحد يرتكز على الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه فى الحياة.

وتقدمت "أبوغزالة " فى ختام كلمتها بالشكر إلى الدكتور لؤى شبانة، والذى تنتهى مدة خدمته كمدير إقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية نهاية الشهر الجارى، وثمنت جهوده المتواصلة لتعزيز الشراكة بين جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتى كان لها الأثر القيم على فعاليات ودور المجلس العربى للسكان والتنمية، وكذا الوقع الإيجابى على العمل العربى المشترك الاجتماعى والسكانى والتنموى، معربة عن أملها فى أن يستمر هذا التعاون وأن تتسع فوائده لخدمة قضايا السكان والتنمية فى المنطقة العربية.