العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم حول مشروع التحول الرقمى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأمانة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزى، وقع مدير مركز البيانات الوطنى فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع المدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة (UNDP) فى العراق، مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمى فى العراق.

وأشار الغزى - خلال حفل التوقيع - إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إلى الأمام نحو مزيد من التحول الرقمى فى العراق بما يتماشى مع استراتيجية المجلس والأهداف الوطنية من خلال تعزيز عمليات الحوكمة الإلكترونية، وإنشاء نظام مدنى أكثر كفاءة وحداثة وموثوقية لجميع العراقيين.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) سيقدم من خلال المذكرة، الدعم الاستشارى والتدريب فى مجال التحول الرقمى والحوكمة الإلكترونية من خلال توفير مستشارين دوليين متخصصين لرسم سياسة التحول الرقمى، فضلا عن الإعداد لاستراتيجية السحابة الوطنية، ووضع خرائط الطريق التى تدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية.