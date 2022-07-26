إسرائيل تهدد قادة لبنان: إذا اختاروا المواجهة فسوف يتعرضون للأذى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- هددت إسرائيل، الثلاثاء، قادة لبنان، بالتعرض لـ"الأذى" في حال "اختاروا طريق المواجهة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح مكتوب، أصدره عقب تجوله برفقة رئيس الحكومة يائير لابيد قرب المنطقة الحدودية مع لبنان: "لبنان وقادته يعرفون جيداً أنهم إذا اختاروا طريق المواجهة، فسوف يتعرضون للأذى ويحترقون بشدة، وإذا اختاروا طريق الاستقرار، فإنهم سيساعدون الشعب اللبناني".

وأضاف: "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير من أجل ازدهار جيرانها ومستعدة للتحرك في أي وقت لحماية مواطنيها، نحن مستعدون في جميع المجالات - البرية والبحرية والجوية والإلكترونية".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، فقال في ذات التصريح، إن بلاده "مستعدة للتصرف ضد أي تهديد".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى المواجهة، ولكن كل من يحاول مهاجمة سيادتنا أو المواطنين الإسرائيليين سيتعلم بسرعة كبيرة أنه ارتكب خطأ فادحًا".

وتابع لابيد: "إسرائيل معنية بأن يكون لبنان جارًا مستقرًا ومزدهرًا، وليس منصة لإرهاب (منظمة) حزب الله ولا أداة إيرانية".

وهاجم لابيد إيران، وقال إنها "أكبر مُصدّر للإرهاب في العالم"، مضيفا : "سنعمل بمفردنا وبالتوازي مع دول أخرى في المنطقة لمنع إيران من تقويض الاستقرار الإقليمي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الإثنين إسقاط طائرة مُسيّرة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما تبادل مسؤولون إسرائيليون ومن حزب الله التهديدات على خلفية الخلاف حول الحدود البحرية بين البلدين.

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