سقوط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، سقطت في منطقة الوزاني جنوبي البلاد، وذلك بعد حوالي 24 ساعة من إسقاط الجيش الإسرائيلي لمسيرة قال إنها تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت القناة أن المسيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس إسقاطها لم تكن تابعة لـ"حزب الله" بل هي مخصصة لتصوير الأعراس.

وقد رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على هذه الأنباء، قائلا: "رغم محاولة ذباب حزب الله ترديد الأكاذيب فهذا لا يجعلها حقيقة: في الأسبوع الأخير لم تسقط أي مسيرة لجيش الدفاع على الحدود اللبنانية".

المصدر: "الجديد"